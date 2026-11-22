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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο ότι η φερόμενη κυβερνοεπίθεση εναντίον της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) θα μπορούσε να έχει θετική επίπτωση.

«Δεν μου αρέσει αυτό, αλλά ίσως μάθουμε πράγματα που δεν θα μαθαίναμε αλλιώς», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Ο ρεπουμπλικάνος εκτίμησε πως η παραβίαση θα μπορούσε να συμβάλει να χυθεί φως σε αυτή που αποκαλεί «απάτη με τη Ρωσία», αναφερόμενος στις έρευνες που είχε κάνει το FBI στο παρελθόν για την πιθανή αθέμιτη σύμπραξη της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016 με τη Μόσχα.

Ο κ. Τραμπ έχει απορρίψει επανειλημμένα εκείνες τις έρευνες, που χαρακτήριζε συνωμοσία με πολιτικά κίνητρα.

Δεν υπάρχει πάντως καμιά ένδειξη πως η κυβερνοεπίθεση στο FBI συνδέεται με τις έρευνές του για τη Ρωσία στο παρελθόν.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News και CNN ανέφεραν ότι κυβερνοπειρατές έβαλαν στο στόχαστρο το National Crime Information Center (NCIC, «εθνικό κέντρο πληροφόρησης για το έγκλημα») βάση δεδομένων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες επιβολής της τάξης σε όλη τη χώρα, ιδίως για να αντλούν στοιχεία όσον αφορά εντάλματα σύλληψης ή ελέγχους επίδοξων αγοραστών όπλων, για παράδειγμα. Επρόκειτο για τη δεύτερη κυβερνοεπίθεση εναντίον του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας σε δυο μήνες.

Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση, ούτε εάν κλάπηκαν δεδομένα, ή ποια. Το FBI δεν έχει σχολιάσει επίσημα.

Σειρά τεχνικών προβλημάτων σε διάφορες υπηρεσίες στις ΗΠΑ, ιδιωτικών εταιρειών και κρατικών υπηρεσιών, προκάλεσε τελευταία ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια, ανάμεσά τους αυτή στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft, σε συστήματα της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και σε τράπεζες.

Επιμένουν για μεμονωμένα περιστατικά

Στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ διαβεβαιώνουν ωστόσο πως τα προβλήματα αυτά οφείλονταν σε μεμονωμένα περιστατικά και δεν υπάρχει «καμιά» απόδειξη πως συνδέονταν ή οφείλονταν σε κυβερνοεπιθέσεις, όπως επέμεινε ιδίως ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Μολαταύτα, αυτή την εβδομάδα ο διευθυντής κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, ο Σον Κέρνκρος, καθαιρέθηκε και τον αντικατέστησε, καταρχήν σε μεταβατικό ρόλο η Κίρστεν Ντέιβις, επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφορικής (Chief Information Officer) του υπουργείου Πολέμου.

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