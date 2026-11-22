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Τρεις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο και τουλάχιστον 36 αγνοούνται έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανική μονάδα που παράγει είδη ζαχαροπλαστικής δυτικά από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

«Ως αυτό το στάδιο, συνεχίζουν να αναζητούνται 36 άνθρωποι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ρίζκι Ντβιαντό, προσθέτοντας πως άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Σάββατο το απόγευμα σε μονάδα της εταιρίας παραγωγής γλυκισμάτων PT Fonua Agung Mulia, κάπου πενήντα χιλιόμετρα από την Τζακάρτα, σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.

🚨BREAKING NEWS🚨



Kebakaran besar Terjadi di PT Fonusa (salah satu produknya adalah permen milkita) yang berada di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu, 21 November 2026 Sore.



Dikabarkan 42 orang masih terjebak di dalam. 🥀 pic.twitter.com/Cpr4bFTQRI — Info Jateng (@Jateng_Twit) November 22, 2026

Η ίδια πηγή ανέφερε μέσω Instagram ότι για τα αίτια της φωτιάς έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο κ. Ντβιαντό σημείωσε ότι η φωτιά συνεχίζει να είναι ενεργή σε κάποιους χώρους της βιομηχανικής μονάδας, κάτι που περιπλέκει την επιχείρηση διάσωσης.

Temen temen Kebakaran hebat melanda pabrik PT. Fonusa Agung Mulia di Jl. Pancatama No.I Kav. 7-8, Leuwilimus, Kabupaten Serang. Disebut masih ada sejumlah karyawan terjebak di lokasi pabrik.



Semoga tidak ada korban jiwa.

🥺🥺💔💔 pic.twitter.com/5WyI6naCst — sen✮ (@jenostalker) November 21, 2026

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ινδονησιακά τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζει την εγκατάσταση να φλέγεται μέσα στη νύχτα, με τμήματα της οροφής να έχουν καταρρεύσει.

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