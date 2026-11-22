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Αιμίλιος Σολωμού

Παιδί αγνώστου πατρός

Εκδόσεις: Καστανιώτη

Σελ.: 304

Ο βραβευμένος Κύπριος συγγραφέας Αιμίλιος Σολωμού τρία χρόνια μετά το συναρπαστικό, υψηλών θερμοκρασιών μυθιστόρημά του «Κράτα την ανάσα σου», από τις εκδόσεις Καστανιώτη – με την ιστορία ενός καθηγητή του οποίου η ήσυχη ζωή ανατρέπεται όταν κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος μιας μαθήτριάς του, κάτι που τον φέρνει αντιμέτωπο με την κοινωνική κατακραυγή και τον στιγματισμό –, επέστρεψε πρόσφατα, σταθερά από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με το νέο του μυθιστόρημα «Παιδί αγνώστου πατρός».

Διαφορετικού ύφους και διαφορετικής θεματολογίας (αν υπάρχει κάτι κοινό μεταξύ του προηγούμενου και του τωρινού έργου του Σολωμού, είναι η πλήρης ανατροπή στη ζωή ενός ανθρώπου), αξιανάγνωστο και καλοδομημένο, ζυγισμένο ισορροπημένα μεταξύ ωμού ρεαλισμού και τρυφερότητας, το «Παιδί αγνώστου πατρός» έρχεται να μας θυμίσει πως τίποτα δεν είναι δεδομένο, πως όλα είναι ρευστά, πως αρκεί μια στιγμή να τιναχτούν όλα στον αέρα εντός μας κι εκτός μας και γύρω μας, έξω από τα σπιρτόκουτά μας, έξω από τη βόλεψή μας, μακριά από το αναβόσβησμα των οθονών μας και των φιλάρεσκων προφίλ μας, να μας δείξει τι συμβαίνει στους δρόμους και στους ανθρώπους που προσπερνάμε βιαστικά και αδιάφορα, με μια κάποια απέχθεια και αμηχανία, γιατί δεν τολμάμε να διανοηθούμε να φανταστούμε να ήμασταν στη θέση τους χάνοντας τις ανέσεις και τις νίκες που κατακτούμε εντός του μικρόκοσμού μας, μετρώντας ήττες και ρωγμές ψιθυριστά με τραβηγμένες κουρτίνες και κλειστές πόρτες.

Ο Αιμίλιος Σολωμού έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα στη συγγραφή. Έχει γράψει παιδικά βιβλία και μυθιστορήματα ενηλίκων που βραβεύτηκαν και έτυχαν μετάφρασης στο εξωτερικό. Το «Ένα τσεκούρι στα χέρια σου» (εκδόσεις Άνευ, 2007) τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος της Κύπρου, ενώ το «Ημερολόγιο μιας απιστίας» (εκδόσεις Ψυχογιός, 2013) απέσπασε το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2013 και μεταφράστηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο Σολωμού εργάζεται ως εκπαιδευτικός, είναι ένας αξιόλογος δημιουργός – από τους σύγχρονους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της κυπριακής λογοτεχνίας, που ήδη έχει κερδίσει έδαφος και εντυπώσεις όπου κι αν κυκλοφόρησαν τα βιβλία του. Παρατηρητής των εποχών, των κοινωνικών αλλαγών και των ανθρώπινων συμπεριφορών, αντλεί το υλικό του από τις ρωγμές των ατομικών και συλλογικών βίων και, με χειρουργική ακρίβεια, πλάθει εξαιρετικές ιστορίες εντελώς ρεαλιστικές, άνευ ωραιοποιήσεων, περιγράφοντας και αποτυπώνοντας γεγονότα, συναισθήματα και συναισθηματικές διεργασίες και τη διαστρέβλωση των αντικατοπτρισμών των πραγμάτων, διεισδύοντας στα αίτια και στα αιτιατά των πράξεων και των συλλογισμών που καθορίζουν τη ζωή των ηρώων του αλλά και της ζωής του καθενός μας.

Στο εξαιρετικό «Παιδί αγνώστου πατρός», ο Σολωμού στήνει μια δυνατή ιστορία με κεντρικό χαρακτήρα τον Κωστή Παπακώστα, ο οποίος έχει έναν αξιοπρεπή βίο εργαζόμενος ως κλητήρας σε τράπεζα. Ζει με τη μητέρα του, που παρουσιάζει τα πρώτα εμφανή σημάδια άνοιας. Ο πατέρας του πέθανε πριν από αρκετά χρόνια, όταν ο Κωστής ήταν ακόμα μαθητής Λυκείου, έχοντας ήδη φροντίσει να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας στο μέλλον για τον μοναχογιό του, όντας φίλος με τον διευθυντή της τράπεζας.

Όταν ο πατέρας αρρώστησε, για να καλυφθούν τα υπέρογκα ποσά νοσηλείας και θεραπειών, αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι τους, οπότε μετά τον θάνατό του, η σύζυγος και ο γιος Κωστής νοίκιασαν ένα διαμέρισμα. Κάποια στιγμή ο Κωστής χάνει τη δουλειά του κι όλα σταδιακά αρχίζουν να καταρρέουν. Μετακομίζει με τη μητέρα του σε ένα άλλο διαμέρισμα με χαμηλότερο ενοίκιο, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας. Η υγεία της μητέρας του όλο και χειροτερεύει, τα έξοδα αυξάνονται, οι οικονομίες τελειώνουν, η σύνταξη του πατέρα μοιάζει να μην είναι πια επαρκής και η εύρεση μιας νέας εργασίας αδύνατη. Ο Κωστής βάζει τη μητέρα του σε ένα ίδρυμα, όπου θα έχει μια στοιχειώδη φροντίδα, άλλωστε στο διαμέρισμά τους έχει γίνει διακοπή νερού και ρεύματος.

Η κατάσταση είναι απελπιστική και ο Κωστής τελικά καταλήγει στον δρόμο ως άστεγος. Σπίτι του πια είναι η πιλοτή μιας πολυκατοικίας και τα παγκάκια. Τριγυρίζει μέσα στον παραλογισμό της πόλης γυρεύοντας μικρά θαύματα καλοσύνης, συνομιλεί με το παρόν, το παρελθόν και με τον Θεό. Ανάμεσα στους περαστικούς και στη βουή των δρόμων, σε έναν κόσμο που μοιάζει με απέραντο ψυχιατρείο, ο Κωστής μπαίνει σε έναν απολογισμό ζωής και σε διαρκείς στοχασμούς, ψάχνοντας απάντηση στο ποιος είναι, ποιος ήταν, ποιος μπορεί να γίνει ξανά μελλοντικά.

Εξιστορεί τα όσα του συνέβησαν και του συμβαίνουν σε έναν αόρατο συνομιλητή (αόρατος μια και δεν μιλά και δεν ακούγεται), έναν φοιτητή ψυχολογίας που κάνει μια έρευνα – εργασία για το πανεπιστήμιο και δανείζει τα αυτιά του, την προσοχή του και τον χρόνο του στον άστεγο Κωστή, δίνοντάς του την ευκαιρία να βγάλει από μέσα του γλυκόπικρα περιστατικά που συνδέουν το προσωπικό με το συλλογικό, να ανασύρει από τη μνήμη του στιγμές από τα παιδικά του χρόνια μέχρι σήμερα αλλά και τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του (η δυσκολία αυτή θα τον ακολουθεί σε κάθε πατρικό πρότυπο που εμφανίζεται στη διαδρομή της ζωής του), μετά τον θάνατο του οποίου ο Κωστής μαθαίνει ότι δεν είναι βιολογικό παιδί της οικογένειας Παπακωστή, αλλά παιδί αγνώστου πατρός και μητρός ανίκανης να το μεγαλώσει.

Η αποκάλυψη αυτή γίνεται μια πληγή ανοιχτή, ένα ακόμα βαρίδι (μαζί με τα τραύματα της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας) που σέρνει στα πόδια του ο Κωστής. Η αίσθηση του μη ανήκειν σαν μαύρο μελάνι απλώθηκε πάνω στην ταυτότητά του και σβήστηκαν τα έως τότε δεδομένα στοιχεία. Παιδί αγνώστου πατρός ο Κωστής, με τον θετό του πατέρα νεκρό εδώ και χρόνια, έχοντας βιώσει προδοσία από τον διευθυντή του, έχει στραφεί στον Θεό, τον οποίο έχει σχεδόν προσωποποιήσει και τον έχει μετατρέψει σε πατρική φιγούρα. Σ’ αυτόν στηρίζεται, σ’ αυτόν ζητά έλεος και αγάπη, σ’ αυτόν γυρνά την πλάτη όταν οι επιθυμίες του παραμένουν ανικανοποίητες.

Ο Κωστής αγαπά τον Θεό και του θυμώνει, τον πιστεύει και τον αμφισβητεί, τον μισεί και τον τιμωρεί όταν κι ο Θεός τον τιμωρεί και τον βάζει σε δοκιμασίες. Η εξομολόγηση του Κωστή προς τον άγνωστό του φοιτητή, η αθόρυβη επανάσταση που μαίνεται μέσα του, οι σκέψεις του, οι αφηγήσεις του και οι πόθοι του, όσα τον στοιχειώνουν, σε μια σπειροειδή αφήγηση συνυφαίνονται με πρόσωπα που πλαισιώνουν τον πρωταγωνιστή στην καθημερινότητά του και στην πορεία του προς την αναζήτηση μιας αλήθειας και μιας ταυτότητας: η μητέρα του, ο πατέρας του, ο γενικός διευθυντής της τράπεζας στην οποία εργαζόταν ο Κωστής (και τον οποίο θέλει να εκδικηθεί για την κατάντια του), μια όμορφη γιατρός, ο Σίμων, στενός φίλος του Κωστή και συνοδοιπόρος του στους δρόμους και σε όνειρα και σε κωμικοτραγικές περιπέτειες, μια χήρα που ενώ αρχικά είναι συμπονετική απέναντι στον Κωστή στη συνέχεια βγάζει έναν άλλο εαυτό. Κι είναι και οι άνθρωποι – ένοικοι της πολυκατοικίας, την πιλοτή της οποίας έχει για στέγη του ο Κωστής, που μοιάζουν πιο δυστυχισμένοι τελικά απ’ όσο είναι ο ίδιος. Κι είναι κι ο Θεός που κερνά δοκιμασίες και είναι και γύρω σκοτάδια που εναλλάσσονται με φωτισμένα ξημερώματα και κάτι χρόνια – χιόνια που στρώθηκαν στους δρόμους.

Κι είναι κι ο Αιμίλιος Σολωμού, που πιάνει με ακρίβεια τον σφυγμό και την τρέλα της εποχής μας και την αποτυπώνει επιτυχώς στο χαρτί και μας παραδίδει ένα υπέροχο ψυχογράφημα, ένα ανθρωποκεντρικό, βαθιά συγκινητικό – με μεγάλες δόσεις χιούμορ και σάτιρας – κι άλλο τόσο βαθιά πολιτικό μυθιστόρημα για τον αγώνα να μπορούμε να στεκόμαστε όρθιοι και να ονειρευόμαστε ακόμα κι όταν όλα τριγύρω είναι συντρίμμια.

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