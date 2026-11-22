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Το Θέατρο Βρετάνια παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την απόλυτη κωμωδία της θεατρικής σεζόν 2026-2027. Οι θεατρικές επιχειρήσεις Κάρολου Παυλάκη συνεχίζουν τη συνεργασία με τον Άκη Σακελλαρίου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, με την εκρηκτική φάρσα «Η Ιδέα της Χρονιάς!».

Με αυτή την αφορμή, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Παίζουν: Άκης Σακελλαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου: Τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει η γυναίκα σας; Αυτό ακριβώς το παράλογο ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα της πολυβραβευμένης κωμωδίας του Γάλλου συγγραφέα Sébastien Castro, «Η Ιδέα της Χρονιάς!», ενός από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία.

Ο Βικτόρ είναι πεπεισμένος ότι η σύντροφός του, Στεφανί, έχει γοητευτεί από έναν ελκυστικό μεσίτη ακινήτων. Όταν όμως, από μια απίστευτη σύμπτωση, συναντά έναν άγνωστο που είναι ίδιος με τον υποτιθέμενο αντίζηλό του, πιστεύει πως βρήκε τη λύση στο πρόβλημά του. Η «ιδέα της χρονιάς» γεννιέται ακαριαία: προσλαμβάνει τον Τομά, έναν αφελή αλλά αξιαγάπητο ερασιτέχνη ηθοποιό, για να υποδυθεί τον γοητευτικό μεσίτη.

Στόχος του είναι να αποδείξει πως η έλξη της Στεφανί θα εξαφανιστεί μόλις γνωρίσει καλύτερα τον άντρα που την έχει εντυπωσιάσει. Μόνο που τίποτα δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο…

Ένας σωσίας, ένας πραγματικός μεσίτης, μια υπερβολικά περίεργη γειτόνισσα, αλυσιδωτές παρεξηγήσεις και μια βραδιά που βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο χάος συνθέτουν μια καταιγιστική φάρσα υψηλής ταχύτητας.

Οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη με κινηματογραφικό ρυθμό, μετατρέποντας μια φαινομενικά απλή ιδέα σε έναν ανεξέλεγκτο μηχανισμό γέλιου. Με απόλυτο συγχρονισμό, ευφυείς διαλόγους και υποδειγματική αξιοποίηση της παράδοσης του γαλλικού vaudeville, ο Sébastien Castro δημιουργεί μια σύγχρονη κωμωδία παρεξηγήσεων που απογειώνει το είδος και αποδεικνύει πως η πραγματικότητα μπορεί να γίνει πολύ πιο παράλογη από κάθε φαντασία.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σημασία της καλής κωμωδίας σήμερα, λέγοντας ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από κωμωδίες χωρίς προβληματισμούς και, όσο βλέπει κωμωδίες με έκπληξη, ρυθμό, έξυπνη ατάκα και ωραίους ήχους, δεν σε προδίδει ποτέ.

Η συνομιλία μας έκλεισε με τα σχόλιά του για την αναγέννηση του μπασκετικού Άρη, της αγαπημένης του ομάδας.

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