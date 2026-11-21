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Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο sold out παραστάσεων στην Αθήνα, στο θέατρο Αθηνά, στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης και στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσαίον, η ξεκαρδιστική κωμωδία «ΟΛΑ… ΛΑΘΟΣ!» των Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields, που έχει κατακτήσει τα βραβεία και τους κριτικούς σε Ευρώπη και Αμερική, έρχεται και πάλι να «σαρώσει» το κοινό της Αθήνας!

Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά: Χάρης Ασημακόπουλος, Γιάννης Βασιλώττος, Τζερόμ Καλούτα, Απόστολος Καμιτσάκης, Μαρίλια Μητρούση, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Ελευθερία Μπενοβία, Γεράσιμος Παπικινός.

Με αυτή την αφορμή, η ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Το έργο έχει μεταφραστεί ήδη σε 30 γλώσσες και έχει παιχτεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ενώ ανεβαίνει για συνεχόμενες θεατρικές σεζόν στο Λονδίνο, από το 2012, και στο Broadway, από το 2017.

Ένα έργο, έξι φιλόδοξοι ηθοποιοί, δύο φιλότιμοι τεχνικοί και μια πρεμιέρα που πρέπει να πραγματοποιηθεί με επιτυχία! Παρά τις συνεχείς προσπάθειές τους, η τύχη φαίνεται να μην είναι με το μέρος τους και οι απρόβλεπτες καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας μια σειρά από ανατρεπτικές, τραγελαφικές και απολαυστικά λάθος καταστάσεις.

Απίστευτες στιγμές γέλιου, συγκρούσεις και απροσδόκητες εξελίξεις θα καθηλώσουν τους θεατές από την αρχή ως το τέλος. Μια κωμωδία όπου τα πάντα πηγαίνουν στραβά, αλλά αυτό το «λάθος» είναι τελικά που την κάνει ανεπανάληπτη. Σε αυτή την παράσταση, θα πάνε όλα… λάθος, εκτός από τις απολαυστικές στιγμές που θα ζήσει το θεατρικό κοινό, τον φετινό χειμώνα, στο θέατρο Αθηνά!

Η Μαρίλια Μητρούση αναφέρθηκε στο γεγονός της συμμετοχής της σε κωμωδία και στο πόσο δύσκολος και απαιτητικός είναι ο ρόλος της. Είπε χαρακτηριστικά: «Έκανα όλο το περασμένο καλοκαίρι πιλάτες για να φέρω σε πέρας τον ρόλο μου».

Ακόμα, μίλησε και για τη φιλία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και αποκάλυψε ότι αυτός ήταν που την πήρε από το χέρι πριν από χρόνια και την πήγε να φοιτήσει στο Ωδείο Αθηνών.

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