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Μια διαφορετική εκδοχή για μπέργκερ, με ψάρι πανέ, που μπορείτε να πανάρετε μόνοι σας ή να το αγοράσετε έτοιμο παναρισμένο και θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.

Σερβίρετέ το με πατάτες τηγανητές και καταναλώστε το αμέσως, όσο είναι το ψάρι ζεστό και τραγανό.

Υλικά για τη Συνταγή

600 γραμμάρια φιλέτα μπακαλιάρου (4 κομμάτια)

Για το πανάρισμα

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 φλιτζάνι αλεύρι γ.ο.χ.

2 αυγά ( περίπου 120 γραμμάρια), ελαφρά χτυπημένα

3 φλιτζάνια τριμμένη φρυγανιά ή ψίχουλα πάνκο

Σπορέλαιο ή ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Για τα μπέργκερ

1 ξερό κίτρινο κρεμμύδι , κομμένο σε λεπτές ροδέλες

4 ψωμάκια για χάμπουργκερ

2 ντομάτες , κομμένες σε ροδέλες

8 φέτες (120 γραμμάρια) τυρί έμενταλ

4 φύλλα μαρούλι, κατά προτίμηση iceberg

50 γραμμάρια σως αϊολί ή μαγιονέζα

40 γραμμάρια τυρί παρμεζάνα

Εκτέλεση

1. Αν πανάρετε το ψάρι μόνοι σας ακολουθήστε την εξής διαδικασία: Αλατίστε ελαφρά το ψάρι, βουτήξτε το στο αλεύρι, έπειτα στο αυγό και τέλος στην τριμμένη φρυγανιά ή σε ψίχουλα panko.

2. Τηγανίστε τα φιλέτα σε άφθονο λάδι, μέχρι το ψάρι να ροδίσει και να γίνει τραγανό, περίπου 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά. Μην μετακινήσετε το ψάρι πολύ νωρίς, μόλις το ρίξετε στο τηγάνι, διαφορετικά το πανάρισμα θα ξεκολλήσει. Τοποθετήστε τα φιλέτα ψαριού σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να στραγγίσουν.

3. Για το στήσιμο του μπέργκερ,κόψτε σε λεπτές φέτες το κρεμμύδι και τις ντομάτες. Ψήστε ελαφρά τα ψωμάκια και τηγανίστε τις πατάτες για το σερβίρισμα.

4. Τοποθετήστε το ψάρι στον πάτο του ψωμιού. Προσθέστε αμέσως τις φέτες τυριού έμενταλ για να λιώσουν. Προσθέστε από πάνω μαρούλι, ντομάτα και κρεμμύδι και περιχύστε με την αϊολί ή την μαγιονέζα. Τρίψτε ή χοντροκόψτε την παρμεζάνα από πάνω, σκεπάστε με το ψωμάκι καπάκι και σερβίρετέ το αμέσως.

Συμβουλή

Για την επιτυχία της συνταγής όπου θα πρέπει το ψάρι να είναι τραγανό, έχετε κατά νου ότι η πολύ χαμηλή φωτιά θα έχει ως αποτέλεσμα το ψάρι να είναι σαν λασπωμένο ενώ η πολύ υψηλή φωτιά θα έχει ως αποτέλεσμα το καμένο πανάρισμα.

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