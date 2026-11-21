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Δύο σοβαρά περιστατικά κυβερνοασφάλειας ερευνούν οι αμερικανικές αρχές, καθώς χάκερ φέρονται να παραβίασαν την κεντρική βάση εγκληματολογικών πληροφοριών του FBI, αλλά και το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών προς αγρότες του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). Οι επιθέσεις, που έγιναν γνωστές με διαφορά λίγων ημερών, προκαλούν ανησυχία για την προστασία κρίσιμων κυβερνητικών υποδομών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία που να τις συνδέουν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα με γνώση της έρευνας, η παραβίαση του συστήματος του FBI εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για το National Crime Information Center (NCIC), την κεντρική βάση δεδομένων που χρησιμοποιούν ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εντάλματα σύλληψης, ποινικά μητρώα και ελέγχους ιστορικού.

Η σημασία του συστήματος για την καθημερινή λειτουργία των διωκτικών αρχών καθιστά ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό. Παραμένουν άγνωστα η ταυτότητα των δραστών, η έκταση της πρόσβασής τους και το εάν υποκλάπηκαν ευαίσθητα δεδομένα. Το FBI δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του CNN για σχολιασμό.

Χάκερ χτύπησαν και το υπουργείο Γεωργίας

Την ίδια ώρα, κυβερνοεπίθεση δέχθηκε και το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, με στόχο το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιούνται πληρωμές προς Αμερικανούς αγρότες.

Σύμφωνα με το NBC News, που επικαλείται δύο πρώην αξιωματούχους του υπουργείου, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για την παραβίαση την Πέμπτη (19/11).

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά το ενδεχόμενο οι δράστες να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πληρωμών ως δίοδο για πρόσβαση σε άλλες βάσεις δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ασφάλεια των τροφίμων και επιστημονικές έρευνες σχετικά με ασθένειες που μεταδίδονται από ζώα.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί πρόσβαση των χάκερ στις συγκεκριμένες πληροφορίες, ούτε έχει διαπιστωθεί εάν αποσπάστηκαν δεδομένα από τα συστήματα του υπουργείου.

Το Reuters ζήτησε σχόλιο από την αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA), η οποία παρέπεμψε τα ερωτήματα στο υπουργείο Γεωργίας. Το τελευταίο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες.

Οι δηλώσεις του διευθυντή του FBI και οι προηγούμενες παραβιάσεις

Η νέα υπόθεση στο FBI αποκτά ιδιαίτερη διάσταση, καθώς την Πέμπτη (19/11), ενώ στελέχη της υπηρεσίας είχαν ήδη ενημερωθεί για την παραβίαση, ο διευθυντής της, Κας Πατέλ, εμφανίστηκε στο Fox News εξαίροντας τις επιδόσεις της κυβέρνησης Τραμπ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ο Πατέλ αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Winter Shield», μια πρωτοβουλία που είχε ολοκληρωθεί μήνες νωρίτερα και αποσκοπούσε στην ενίσχυση της προστασίας επιχειρήσεων και οργανισμών από κυβερνοεπιθέσεις, παρουσιάζοντάς την σαν να βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

«Άλλες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιήσει αυτές τις αναβαθμίσεις, αλλά δεν το έκαναν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «παραμένουμε ένα βήμα μπροστά και αναπληρώνουμε τον χαμένο χρόνο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που συστήματα του FBI βρίσκονται στο στόχαστρο χάκερ.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η ομάδα ShinyHunters παραβίασε ιστότοπο προσλήψεων της υπηρεσίας, αποκτώντας, σύμφωνα με σχετικές αναφορές, πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων. Για την υπόθεση συνελήφθη Καναδός ερευνητής και συγγραφέας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ενώ εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει ελλιπή ενημέρωση και ανεπαρκή υποστήριξη μετά τη διαρροή.

Είχε προηγηθεί, το 2023, εισβολή σε υπολογιστικό σύστημα του γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη, το οποίο χρησιμοποιούνταν σε έρευνες για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και περιλάμβανε υποδομή αποθήκευσης εικόνων σχετικών με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν. Δεν είχε αποσαφηνιστεί εάν οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο σύνολο των αρχείων.

Προβληματισμός για τις ψηφιακές υποδομές των ΗΠΑ

Τα δύο νέα περιστατικά σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να καθησυχάσει την κοινή γνώμη για την ασφάλεια των αμερικανικών ψηφιακών υποδομών.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί σοβαρές διακοπές λειτουργίας συστημάτων που επηρεάζουν τράπεζες, την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), χωρίς να έχει τεκμηριωθεί σύνδεσή τους με τις υπό διερεύνηση κυβερνοεπιθέσεις.

Με τις έρευνες για τις παραβιάσεις στο FBI και στο υπουργείο Γεωργίας να βρίσκονται σε εξέλιξη, τα βασικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: ποιοι βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις, σε ποια δεδομένα απέκτησαν πρόσβαση και ποιες ενδέχεται να είναι οι συνέπειες για την ασφάλεια των κυβερνητικών συστημάτων.

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