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Πλοιάριο που μετέφερε δεκάδες ανθρώπους σε κηδεία ανετράπη την Παρασκευή, 20/11, σε ποταμό στη νότια Νιγηρία, με συνέπεια τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και να αγνοείται η τύχη πολλών άλλων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε «στη συμβολή ποταμών μεταξύ των κοινοτήτων Ογουεϊκορόγκα και Οτουάν» στην πολιτεία Μπαγιέλσα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Το σκάφος είχε αναχωρήσει από την Αγιάμα μεταφέροντας δεκάδες ανθρώπους σε κηδεία στο Ουκούμπιε, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

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TRAGEDY AS SCORES FEARED MISSING AFTER BOAT CARRYING OVER 300 PASSENGERS CAPSIZES IN BAYELSA STATE Today



A boat conveying over 300 passengers from Ayama community to Ukubie in Southern Ijaw Local Government Area of Bayelsa State has capsized, leaving scores… — FactStreamHQ (@FactStreamoffi) November 20, 2026

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών, τέσσερις επιβαίνοντες – δύο ενήλικοι και δύο παιδιά – ανασύρθηκαν νεκροί από τα νερά του ποταμού, ενώ 24 άνθρωποι διασώθηκαν. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς μαρτυρίες ανεβάζουν ακόμη και σε 300 τον αριθμό των επιβαινόντων στο σκάφος.

Πολύνεκρα ναυάγια σε ποτάμια της Νιγηρίας σημειώνονται συχνά και αποδίδονται κυρίως σε υπερφορτωμένα και κακοσυντηρημένα σκάφη ή στη μη τήρηση των κανονισμών ασφαλείας.

Τον Αύγουστο, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο στην πολιτεία Σοκότο, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 26 άνθρωποι πνίγηκαν στον βορρά, όταν βυθίστηκε σκάφος που μετέφερε αγρότες και ψαράδες στην πολιτεία Τζιγκάουα.

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