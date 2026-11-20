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Την οριστική έγκριση του γαλλικού Κοινοβουλίου έλαβε την Παρασκευή (20/11) νομοσχέδιο που ενισχύει τη νομική προστασία αστυνομικών και χωροφυλάκων όταν χρησιμοποιούν τα όπλα τους, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Η ρύθμιση προβλέπει ότι τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τεκμαίρεται πως έχουν ενεργήσει εντός του νόμιμου πλαισίου κατά τη χρήση των όπλων τους, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προειδοποιούν ότι η διάταξη μπορεί να δυσχεράνει τη διερεύνηση περιστατικών αστυνομικής βίας.

Η γαλλική Γερουσία, όπου κυριαρχεί η Δεξιά, ενέκρινε το νομοσχέδιο με 205 ψήφους υπέρ και 110 κατά, ολοκληρώνοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία, καθώς η Εθνοσυνέλευση είχε ήδη υπερψηφίσει το κείμενο τον περασμένο Ιούλιο.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τη χρήση όπλων

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όταν αστυνομικοί και χωροφύλακες κάνουν χρήση των όπλων τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τεκμαίρεται ότι έχουν ενεργήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

Η διάταξη υποστηρίζεται από τη γαλλική κυβέρνηση και από την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν, καθώς και από δυνάμεις της κοινοβουλευτικής Δεξιάς και του Κέντρου.

Οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία προκειμένου οι αστυνομικοί να μη θεωρούνται αυτομάτως ύποπτοι για δυσανάλογη χρήση βίας κάθε φορά που χρησιμοποιούν το υπηρεσιακό τους όπλο.

Αντίθετα, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν φόβους ότι η νέα νομοθεσία θα περιορίσει τη δυνατότητα διερεύνησης καταγγελιών και απόδοσης ευθυνών σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Υπουργός Εσωτερικών: «Τέλος στην αυτόματη κράτηση αστυνομικών»

Υπερασπιζόμενος το νομοσχέδιο, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, δήλωσε την Πέμπτη (19/11) ότι η ρύθμιση αποσκοπεί στον τερματισμό της πρακτικής να τίθεται αυτομάτως υπό κράτηση ένας αστυνομικός ή χωροφύλακας που έχει χρησιμοποιήσει το όπλο του.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η τάση να αμφισβητείται εκ προοιμίου η δράση των σωμάτων ασφαλείας, παρά τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες ασκούν καθημερινά τα καθήκοντά τους.

Ο Γάλλος υπουργός απέρριψε τις κατηγορίες ότι το νομοσχέδιο παρέχει ανεξέλεγκτη δυνατότητα χρήσης όπλων, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσφυγή σε ένοπλη βία.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων: «Άδεια να σκοτώνουν»

Στον αντίποδα, ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν τη νέα διάταξη «άδεια να σκοτώνουν», υποστηρίζοντας ότι θα καταστήσει ακόμη δυσκολότερη τη λογοδοσία των αστυνομικών για περιστατικά υπέρμετρης βίας.

Η γαλλική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προειδοποίησε ότι το νέο πλαίσιο ενδέχεται να εμποδίσει την έναρξη ερευνών για αστυνομικούς πυροβολισμούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οδηγοί δεν συμμορφώνονται με εντολές κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων ή όταν χρησιμοποιούνται όπλα στο πλαίσιο επιχειρήσεων ελέγχου πλήθους σε διαδηλώσεις.

Οι επικριτές της ρύθμισης επισημαίνουν ότι στη Γαλλία οι καταγγελίες για αστυνομική βία σπάνια φτάνουν ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η νέα νομοθεσία θα δυσχεράνει περαιτέρω την απόδοση ευθυνών.

Το ζήτημα της αστυνομικής βίας έχει επανέλθει στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή διαδηλώσεις στις οποίες πρωτοστατούν φοιτητές.

Στο Συνταγματικό Συμβούλιο προσφεύγει η Αριστερά

Η γαλλική Αριστερά έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να προσφύγει στο Συνταγματικό Συμβούλιο, την ανώτατη συνταγματική αρχή της χώρας, επιδιώκοντας να εμποδίσει την έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.

Στη δημόσια συζήτηση για τις πρακτικές των γαλλικών δυνάμεων ασφαλείας προστίθενται και τα ευρήματα έκθεσης που δημοσιοποιήθηκε το 2025 από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας δικαιωμάτων της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, νεαροί άνδρες που εκλαμβάνονται ως Άραβες, μαύροι ή βορειοαφρικανικής καταγωγής έχουν τετραπλάσια πιθανότητα να υποβληθούν σε αστυνομικό έλεγχο σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Τα στοιχεία αυτά επαναφέρουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τόσο το ζήτημα των διακρίσεων κατά τους αστυνομικούς ελέγχους όσο και την ανάγκη διασφάλισης της λογοδοσίας των δυνάμεων ασφαλείας.

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