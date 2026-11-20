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Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συμφώνησε να καταθέσει ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας, σε μια δημόσια ακρόαση, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, 20/11, μέσω ανακοίνωσης που εκδόθηκε από έναν βοηθό του Αμερικανού γερουσιαστή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Τιμ Σκοτ, την ώρα που τα μέλη του κοινοβουλίου διερευνούν τις καταγγελίες σχετικά με τις σχέσεις του Χουάνγκ με μια γυναίκα, την Άλις Χουάνγκ, η οποία κατηγορείται πως ήταν Κινέζα κατάσκοπος.

Ο Χουάνγκ έχει βρεθεί στο «μικροσκόπιο» Αμερικανών βουλευτών από τότε που οι New York Times έγραψαν ότι είχε συνάψει ερωτική σχέση με τη Άλις Χουάνγκ, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα.

Εφόσον η ακρόαση διεξαχθεί όπως σχεδιάζεται, θα σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια κατάθεση του Χουάνγκ από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia τη 12η Νοεμβρίου.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου του Χουάνγκ απέφυγε να σχολιάσει σχετικά με την ακρόαση. Το γραφείο του Σκοτ δεν ανέφερε συγκεκριμένη ημερομηνία, αν και το αρχικό αίτημα του γερουσιαστή ζητούσε από τον Χουάνγκ να εμφανιστεί την 3η Δεκεμβρίου.

Ο Χουάνγκ έχει συμφωνήσει, ξεχωριστά, σε μια κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων την 1η Δεκεμβρίου.

Ο Τραμπ προέτρεψε τη Nvidia να δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία» στον Τζένσεν Χουάνγκ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Nvidia να δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία» στον Τζένσεν Χουάνγκ, τον πρώην επικεφαλής του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού, που παραιτήθηκε υπό το βάρος του σκανδάλου.

«Θα μου άρεσε πολύ να τον δω να επιστρέφει. Πρόκειται για ένα από τα ευφυέστερα μυαλά στον κόσμο (…). Θα ήθελα πολύ ο Τζένσεν να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Είμαστε μια χώρα που δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία και θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να τον ξαναδώ», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτημα επί του θέματος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

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