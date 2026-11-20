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Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά από καταγγελίες για απόπειρες εξαπάτησης με την παράνομη χρήση της επωνυμίας, του λογοτύπου και των στοιχείων της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα έχουν περιέλθει σε γνώση της Αρχής περιστατικά κατά τα οποία άγνωστα πρόσωπα εμφανίζονται να ενεργούν εκ μέρους της, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από πολίτες.

Οι καταγγελίες έχουν τεθεί υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την εξακρίβωση των περιστατικών και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διευκρινίζει ότι δεν ζητά από πολίτες, ούτε μέσω των υπαλλήλων της, ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς, προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς, ενώ δεν ζητά την πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους αιτήματα και να μην κοινοποιούν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία σε πρόσωπα που επικαλούνται την ιδιότητα της Αρχής ή χρησιμοποιούν τα διακριτικά της στοιχεία.

Η Αρχή επισημαίνει ότι η χρήση της επωνυμίας και του λογοτύπου της από τρίτους δεν συνιστά επίσημη επικοινωνία της και συνιστά στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.

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