Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος του topontiki.gr στις 6 Νοεμβρίου 2026, με τίτλο «Οι περίεργες απαιτήσεις της Ζωής Ρούσσου – Απτόητη από την αποτυχία στο λιμάνι θέλει να δοκιμάσει και στη Β’ Πειραιά», η δικηγόρος Ζωή Ρούσσου απέστειλε στην ιστοσελίδα μας επιστολή, με την οποία επιχειρεί να απαντήσει στα όσα αναφέρθηκαν στο δημοσίευμα.

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή της:

«Με έκπληξη και αγανάκτηση ανέγνωσα το ανυπόγραφο δημοσίευμα της ιστοσελίδας σας, της 6ης Νοεμβρίου 2026, υπό τον άκρως προσβλητικό και απαξιωτικό τίτλο: «Οι περίεργες απαιτήσεις της Ζωής Ρούσσου – Απτόητη από την αποτυχία στο λιμάνι θέλει να δοκιμάσει και στη Β’ Πειραιά».

Το κείμενο αγνοεί επιδεικτικά τη διαχρονική μου σχέση με τους πολίτες της Β’ Πειραιά, περιοχή στην οποία ζω από τη γέννησή μου μέχρι σήμερα. Έχω αποφοιτήσει από σχολεία του Κορυδαλλού και διατηρώ την επαγγελματική μου έδρα στη Νίκαια. Παράλληλα, διατηρώ ισχυρούς δεσμούς με φίλους και συγγενείς στην Α’ Πειραιά, όπου ανέπτυξα την πολιτική μου δράση σε δύσκολες μνημονιακές εποχές.

Υπενθυμίζω ότι εξελέγην δημοτική σύμβουλος με την πρώτη μου συμμετοχή στις εκλογές του 2010, καταλαμβάνοντας μάλιστα την 11η θέση σε ολόκληρο τον Πειραιά. Επιπλέον, σε κάθε επόμενη εθνική εκλογική αναμέτρηση στην οποία συμμετείχα, οι σταυροί προτίμησης στο πρόσωπό μου υπερδιπλασιάζονταν. Το αποτέλεσμα αυτό βασίστηκε αποκλειστικά στην προσωπική μου επαφή με τους συμπολίτες μου, χωρίς να διαθέτω οργανωμένο πολιτικό γραφείο ή μηχανισμό.

Η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια αποτελεί ύψιστη τιμή. Πρωταρχικός στόχος κάθε πολιτικού αγώνα είναι η προώθηση των ιδεών και η συλλογική επιτυχία της παράταξης, ενώ η προσωπική ανάδειξη έπεται. Με τη λογική του συντάκτη σας, ο οποίος ταυτίζει την έντιμη συμμετοχή με την «αποτυχία» επειδή δεν επήλθε η ατομική εκλογή, θα έπρεπε, κατ’ αναλογία, κόμματα όπως το ΚΚΕ, που δεν έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα, να θεωρούνται αποτυχημένα και να αποσυρθούν από την πολιτική ζωή. Αυτό, άραγε, επιδιώκεται;

Επιπλέον, οι αναφορές σας περί «απαιτήσεων» εκ μέρους μου για τη σύνθεση ψηφοδελτίου ή περί κινήσεων περιορισμού άλλων υποψηφίων είναι απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Ουδέποτε έθεσα όρους και ουδέποτε ενεπλάκην σε παρασκηνιακές διεργασίες εις βάρος συνυποψηφίων μου.

Πόσο μάλλον όταν αναφέρεστε σε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καν συσταθεί και ουδείς γνωρίζει αν και πότε θα συσταθεί. Αυτό, βεβαίως, είναι ανεξάρτητο από την προσωπική μου επιθυμία να αποφασίσει ο κ. Αντώνης Σαμαράς την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα και τη συμμετοχή του στις επικείμενες εκλογές, καθώς τον θεωρώ τον πλέον ικανό πολιτικό για να αναλάβει τα ηνία της χώρας και να υπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδας και του Έθνους.

Είναι, συνεπώς, παντελώς άτοπο και ανυπόστατο να γίνεται λόγος για παρασκήνιο και υποψηφιότητες σε ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται.

Παρακαλώ για την άμεση δημοσίευση της παρούσας επιστολής προς αποκατάσταση της αλήθειας.

ΖΩΗ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ»