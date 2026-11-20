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Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μετά την παρουσία του στα Καμένα Βούρλα και τις συναντήσεις του με τον μητροπολίτη Λαρίσης Ιερώνυμο και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, συνέχισε την επίσκεψή του στη Λάρισα, όπου βρέθηκε στο ξενοδοχείο Grecotel Imperial, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση φίλων και προσώπων που φέρονται να ενδιαφέρονται να στελεχώσουν το υπό σύσταση κόμμα του.

Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Δημήτρη Κουρέτα στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον αγροτικό τομέα, στις συνέπειες των φυσικών καταστροφών και στις καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

«Μετά τις αλλεπάλληλες τραγωδίες, η Θεσσαλία είναι ξεκάθαρο ότι πονάει ακόμα. Υπάρχει συντριβή, οικονομική, κοινωνική και θα έλεγα ανθρώπινη, οικογενειακή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Μάλιστα, έκανε αναφορά στην απελπισία των κτηνοτρόφων, σημειώνοντας ότι ορισμένοι σκέφτονται ακόμη και να εγκαταλείψουν την περιοχή, αναζητώντας εργασία μέχρι και στην Αυστραλία.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τις συνέπειες των θανατώσεων ζώων λόγω της ευλογιάς, αλλά και για την κατάσταση στις αγροτικές εκτάσεις που επλήγησαν από τον Daniel. Όπως σημείωσε, υπάρχουν ακόμη χωράφια που δεν έχουν καθαριστεί, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. «Αυτό δείχνει μια άλλη τραγωδία, την τραγωδία της ανηθικότητας και της έλλειψης συνείδησης μεταξύ εκείνων που απλώς θέλουν να βγάλουν λεφτά και εκείνων οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν», υπογράμμισε.

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε επίσης το ζήτημα της αποχώρησης των Ολλανδών από τη διαδικασία αποκατάστασης, των διεκδικήσεων για αποζημιώσεις και των καθυστερήσεων στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. «Από πλευράς αντιπλημμυρικής προστασίας χάθηκαν τρία ολόκληρα χρόνια», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι μελέτες περνούν μόλις τώρα στη φάση της υλοποίησης.

Αναφορά έκανε και στους σεισμόπληκτους του Δαμασίου, καθώς, όπως σημείωσε, έξι χρόνια μετά τον σεισμό εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που διαμένουν σε κοντέινερ. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την εμπειρία του από τους σεισμούς της Καλαμάτας το 1986, λέγοντας ότι έξι χρόνια μετά τις καταστροφές δεν υπήρχαν άνθρωποι που να εξακολουθούν να ζουν σε αντίστοιχες συνθήκες.

Παράλληλα, στάθηκε στην προσφορά των διασωστών και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των τραγωδιών, επισημαίνοντας ότι δεν έλαβαν ούτε μία ηθική επιβράβευση για τη μάχη που έδωσαν. Στο πλαίσιο της παρέμβασής του αναφέρθηκε ακόμη στη Λάρισα, στα προβλήματα που προκαλεί η αναστολή της σύνδεσης των σιδηροδρομικών δρομολογίων, αλλά και στην ανάγκη να προχωρήσει το σχέδιο πόλης, το οποίο χαρακτήρισε σημαντικό για την οργανωμένη ανάπτυξη της περιοχής.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα, συνδέοντας την πορεία της θεσσαλικής αγροτικής οικονομίας με την οικονομική και εθνική προοπτική της χώρας. «Όταν πονάει ο αγροτικός τομέας εδώ, πονάει όλη η Ελλάδα», ανέφερε, ενώ υποστήριξε ότι η επισιτιστική αυτάρκεια αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας.

«Μια χώρα η οποία δεν μπορεί να θρέψει στοιχειωδώς τον πληθυσμό της είναι καταδικασμένη να αντιμετωπίσει εθνικά διλήμματα», σημείωσε, ζητώντας παράλληλα συνεννόηση πέρα από κομματικές διαφορές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Θεσσαλίας.

Ωστόσο, ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συγκέντρωση στο Grecotel Imperial, καθώς μεταξύ των προσώπων που έδωσαν το «παρών» βρίσκονταν και δύο γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές της Θεσσαλίας, οι οποίοι έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα με τη δημόσια παρουσία και τις παρεμβάσεις τους.

Ο πρώτος είναι ο Σωκράτης Αλειφτήρας, ένα από τα βασικά μέλη της επιτροπής των μπλόκων, ο οποίος μέχρι πρότινος αποτελούσε στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας, έχοντας υπάρξει υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τομεάρχης Αγροτικού του κόμματος. Η παρουσία του στη συγκέντρωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον συνδέουν δεσμοί δεκαετιών με τον Αντώνη Σαμαρά, αφού ο πατέρας του υπήρξε κεντρικό στέλεχος της Πολιτικής Άνοιξης στη Λάρισα.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Παναγιώτης Περάκης, πρόεδρος των αλιέων της Μαγνησίας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε ιδιαίτερα σκληρές δημόσιες τοποθετήσεις απέναντι στην κυβέρνηση.

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