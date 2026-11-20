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«Το 2027 είναι έτος εκλογών και εσείς και πάλι θα μας οδηγήσετε σε μια μεγάλη νίκη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση με πολίτες στην Ηλιούπολη.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι νωρίτερα είχε επισκεφτεί το ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε και είπε ότι επισκέφτηκε και το Κέντρο Υγείας της Ηλιούπολης, το οποίο σημείωσε ότι έγινε ουσιαστικά καινούργιο με δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα έχει λάβει το 100% των χρημάτων που της αναλογούσαν.

«Είχαμε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις το 2023. Τώρα καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι σωστό να έρθει η ώρα του απολογισμού, της λογοδοσίας. Η πρώτη μας μέριμνα ήταν η στήριξη της οικονομίας και του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Δεν χρειάζεται να πω πόσους φόρους μειώσαμε και πόσες αυξήσεις δώσαμε. Το πρόγραμμα της ακρίβειας δεν είναι μόνο ελληνικό. Στην Ελλάδα είμαστε σε σχετικά πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλες χώρες. Ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής, ότι κυνηγάμε και τα μεγάλα ψάρια, μας επιτρέπουν στο μέτρο του εφικτού να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι σε μια κρίση που δεν προκαλέσαμε εμείς», συνέχισε και ανέφερε ότι σήμερα πιστώθηκαν 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

«Όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 θα πάρουν αυτό το ποσό. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας. Το γεγονός ότι η οικονομία έχει μπει σε τάξη μας επιτρέπει να προσελκύουμε επενδύσεις, να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Αυτή η πολιτική της συνετούς οικονομικής διαχείρισης μας επιτρέπει να δημιουργούμε τα πλεονάσματα που στηρίζουν την κοινωνία σε δύσκολες συνθήκες», τόνισε.

Αναφερόμενος στους λογαριασμούς του ρεύματος, σημείωσε ότι η ανάταξη της ΔΕΗ έχει ξεχωριστή σημασία.

«Αν ακούγαμε αυτά τα οποία εισηγούνται κάποιοι στην αντιπολίτευση και είχαμε δημόσια επιχείρηση χρεοκοπημένη, πως θα στηρίζαμε;», πρόσθεσε.

«Ως πρωθυπουργός της χώρας παίρνω ικανοποίηση όταν δεν αντιμετωπιζόμαστε πια ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα που επιβάλλει πολιτικές στην Ευρώπη», συμπλήρωσε.

Επ’ αυτού αναφέρθηκε ειδικά στο μεταναστευτικό και σημείωσε πως σήμερα αντί για πρόσφυγες και μετανάστες έχουμε επισκέπτες από την Τουρκία, ενώ είπε πως όλη η Ευρώπη αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των εξωτερικών συνόρων.

«Ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Μακάρι τα πράγματα να ήταν πιο ήρεμα. Όταν τα μποφόρ φυσάνε, το να είναι το σκάφος της πατρίδας ασφαλές με καλό καπετάνιο και καλό πλήρωμα έχει σημασία. Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή και πιο ασφαλής», υπογράμμισε.

«Η κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων δεν ήταν πάντα αυτή που είναι σήμερα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Δεν αναφέρομαι μόνο στις φρεγάτες, στα αεροσκάφη, στα ελικόπτερα. Αναφέρομαι στην αλλαγή λογικής, στα καινούργια drones, στη στήριξη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «σε αυτόν τον ταραγμένο καιρό να αναλογιστούν όλοι αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα της Ελλάδας ή να μπούμε σε περιπέτειες».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο συνεκτικός ιστός της αντιπολίτευσης είναι να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης.

«Σήμερα η μόνη πολιτική δύναμη που έχει αξιόπιστη πρόταση για το παρόν και το μέλλον της χώρας είναι η ΝΔ. Σκεφτείτε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα», πρόσθεσε.

Ενόψει των επόμενων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, είπε ότι είναι ο 3ος ή 4ος πιο έμπειρος στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.

«Μέσα στους επόμενους μήνες θα καθοριστεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πόσα χρήματα θα ζητήσει η Ελλάδα και πώς θα τα απορροφήσει. Για όλα αυτά θα ψηφίσετε και είμαι σίγουρος για την απάντηση την οποία θα δώσετε. Και εσείς και οι πολίτες που μπορεί να έχουν παράπονα δικαιολογημένα. Λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. Υπάρχουν πολλοί σιωπηλοί πολίτες. Η πραγματικότητα δεν είναι του τουίτερ αλλά εκείνοι που ξυπνάνε νωρίς», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η αξιοπιστία μας είναι το διαβατήριο» και πρόσθεσε:

«Οι εποχές που φλερτάραμε με την απόλυτη καταστροφή δεν είναι τόσο μακρινές. Δεν άλλαξαν αυτοί που θα έσκιζαν τα μνημόνια. Η πρόοδος της χώρας δεν είναι γραμμική, είναι μια διαδρομή. Μπορούμε και θα πάμε ακόμα καλύτερα.

Το 2030 συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Θα το γιορτάσουμε με μια ισχυρή Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε και αυτή την Ελλάδα θα κάνουμε πράξη», υπογράμμισε.

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