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Η παροχή στην Ουκρανία μιας προστασίας «τύπου Άρθρου 5» της συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, όπως το εξέτασαν οι ΗΠΑ, ισοδυναμεί με την ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ, την οποία υποστηρίζει η Γαλλία, όπως εκτίμησε η γαλλική προεδρία.

«Από τη στιγμή που λέμε ότι παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις κατά τα πρότυπα του ‘άρθρου 5’, δεν πρέπει να περιπλέκουμε τα πράγματα: λέμε ότι η Ουκρανία εντάσσεται στο ΝΑΤΟ», δήλωσε το Ελιζέ σε δημοσιογράφους, την επομένη της συνόδου κορυφής στο Βερολίνο των συμμάχων του Κιέβου, του Ουκρανού πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Αμερικανών απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.νατο

Οι Ευρωπαίοι, τους οποίους ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε για συνομιλίες στη Μόσχα, πρέπει πρώτα να διασφαλίσουν την «ενότητα» των απόψεών τους με τους Αμερικανούς και να λάβουν την εγγύηση ότι θα έχουν «από τώρα και στο εξής το πλήρες μερίδιό τους» στις προσεχείς διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία, ανέφερε η γαλλική προεδρία.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε την ενότητα των Ουκρανών, των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτό γιατί έχοντας διδαχθεί από την πείρα, ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα τόσο στέρεο όσο θα το επιθυμούσαμε», υπογράμμισε σύμβουλος της προεδρίας.

«Η απαίτησή μας θα είναι ότι η έναρξη ή η επισημοποίηση του διαλόγου αυτού (με τη Μόσχα) σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι για τους Ρώσους έχουν στο εξής το πλήρες μερίδιό τους στις διαπραγματεύσεις και συμμετέχουν ενεργά στον προσεχή γύρο μαζί με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

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