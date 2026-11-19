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Τα «σχήματα Γιάλτας» δεν φέρνουν ειρήνη, τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση των ηγετών της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας και έκανε λόγο για «απλώς μια φωτογραφία», ενώ σημείωσε ότι δεν μπορεί να απουσιάζουν η Ουκρανία και η Ευρώπη από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Επανέλαβε την στήριξη των Ευρωπαίων και των συμμάχων τους στην Ουκρανία και τόνισε ότι στόχος είναι μια «διαρκής και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία σε μια ασφαλή Ευρώπη».

Μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βερολίνο, ο καγκελάριος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενότητα των χωρών που συμμετείχαν και την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί». «Σήμερα εδώ δηλώνουμε τη δική μας στάση. Θέλουμε διαρκή και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία και ασφάλεια για την Ευρώπη και τον κόσμο», δήλωσε και επανέλαβε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχουν σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Συνεχίζουμε την στήριξη της Ουκρανίας, καθώς πρόκειται για τη δική μας ασφάλεια», πρόσθεσε ο κ. Μερτς και δήλωσε ευγνώμων για την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων και όχι μόνο να συνεχίσουν την στήριξή τους προς την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να μπορεί να αμυνθεί αλλά και να φθάσει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από καλύτερη θέση. «Θέλουμε μια κυρίαρχη Ουκρανία σε μια ασφαλή Ευρώπη», επανέλαβε και τόνισε ότι πρώτα θα πρέπει να υπάρξει ειρήνη και κατόπιν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα κατάσταση στις διατλαντικές σχέσεις για την αρχιτεκτονική ασφάλειας. «Οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει ειρήνη», επισήμανε ο καγκελάριος και διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να στηρίζεται στους Ευρωπαίους εταίρους της, όσο οι στόχοι παραμένουν κοινοί, για ειρήνη στην Ουκρανία και ασφάλεια στην Ευρώπη. Σχετικά με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί, εφόσον προηγουμένως υπάρξει ειρήνη. Ζήτησε επίσης από τη Ρωσία να «δώσει τέλος στα όπλα», καθώς χάνονται χιλιάδες στρατιώτες της.

Ο καγκελάριος δώρισε σήμερα στους προσκεκλημένους του ένα κομμάτι από το Τείχος του Βερολίνου, τονίζοντας ότι θέλει με αυτό να συμβολίσει ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί οι διχασμοί

Κούσνερ: Οι ΗΠΑ κατάφεραν να πείσουν τη Μόσχα να δεχθεί εγγυήσεις τύπου άρθρου 5

Από αμερικανικής πλευράς ο Τζάρεντ Κούσνερ, ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν «πολύ ουσιαστική και επιτυχής» και «καθοριστική για να μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε τις απόψεις μας», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά σε μέρος των συνομιλιών.

Ο Κούσνερ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κατάφεραν να κάνουν τη Μόσχα να αποδεχτεί την ιδέα πως οποιαδήποτε συμφωνία ασφαλείας για την Ουκρανία θα βασιζόταν σε ένα μοντέλο τύπου Άρθρου 5, αντίστοιχο με αυτό του ΝΑΤΟ.

«Γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυσπιστία και σκεπτικισμός στη Ρωσία σχετικά με αυτή την ιδέα, αλλά γι’ αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να επανεκκινήσει ο διάλογος μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας».

«Από την πλευρά της Αμερικής, η παροχή μιας εγγύησης ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ανοιχτός σε αυτό, αλλά, προφανώς, μια τέτοια κίνηση πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Αμερικής και… πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου ασφαλείας».

Ο Κούσνερ έπλεξε το εγκώμιο της Τζόρτζια Μελόνι, του Ντόναλντ Τουσκ, της πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν, του Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε, καθώς και του Φινλανδό Πρόεδρο Στουμπ και του Νορβηγού Πρωθυπουργού Γκαρ Στέρε.

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη είναι «πολύ ενωμένη και εξαιρετικά ισχυρή στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία» – κάτι που ο ίδιος και ο Γουίτκοφ «μετέφεραν στον Πρόεδρο Τραμπ».

Ανέφερε χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες, ότι μετά την τριμερή συνάντηση για την Κίνα, ο Τραμπ αποκόμισε την εντύπωση πως «η ειρήνη είναι εφικτή».

«Για εμάς, μια επιτυχής έκβαση θα σήμαινε μια κυρίαρχη, ασφαλή, ευημερούσα και ελεύθερη Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου», τονίζει.

Ο Κούσνερ υποστήριξε ότι έχουν σημειωθεί «σημαντικά βήματα προόδου» στις συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο για την ευημερία της μεταπολεμικής περιόδου, τις εγγυήσεις ασφαλείας και το σχέδιο ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου.

Όσον αφορά τη μεταπολεμική ασφάλεια, δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ θα αποτελέσει κεντρικό πυλώνα» των προτάσεων, διαθέτοντας τις κατάλληλες δομές ώστε να αποφευχθούν τυχαίες κλιμακώσεις.

Ο Κούσνερ πρόσθεσε ότι η ρωσική πλευρά φαίνεται «διατεθειμένη να εμπιστευτεί» την αμερικανική πρόταση για συμμετοχή των Ευρωπαίων στη διαδικασία, διασφαλίζοντας έτσι ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί θα γίνει σεβαστή.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι πρόκειται να συναντηθούν στη συνέχεια με συμβούλους εθνικής ασφαλείας, προκειμένου να συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες των προτάσεών τους.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να επιτύχει μια συμφωνία έχοντας την Ευρώπη στο πλευρό του», υπογράμμισε.

«Στόχος μας είναι, ουσιαστικά, να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και να συμβάλουμε πραγματικά στην οικοδόμηση μιας διαρκούς ειρήνης. Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτό. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να το επιτύχει. Μας έχει δώσει εντολή να αφιερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε αυτό σε πλήρη συντονισμό και ενότητα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.»

Άντι Μπέρναμ: Ενιαία η διαπραγματευτική στάση της Ευρώπης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση «αποτέλεσε μια τεράστια επίδειξη στήριξης» προς το Κίεβο και ότι «το κλίμα ήταν πιο δυναμικό, πιο ενωμένο, πιο αποφασιστικό».

«Η Ευρώπη διαθέτει μια σαφή, συνεπή και ενιαία διαπραγματευτική στάση. Δεν εναπόκειται στον επιτιθέμενο σε αυτή τη σύγκρουση να θέτει εκτεταμένες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια. Σε αυτό το σημείο, είμαστε όλοι απολύτως ξεκάθαροι».

Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι ο συνασπισμός είναι έτοιμος για συζητήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά μόνο «εάν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», τονίζοντας ότι η στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί».

«Η Ευρώπη διαθέτει μια σαφή, συνεπή και ενιαία διαπραγματευτική στάση. Δεν εναπόκειται στον επιτιθέμενο σε αυτή τη σύγκρουση να θέτει εκτεταμένες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια. Σε αυτό το σημείο, είμαστε όλοι απολύτως ξεκάθαροι.

Και ελπίζω ότι αυτό το μήνυμα θα ακουστεί πολύ καθαρά στη Μόσχα: για όσο χρειαστεί».

Μακρόν: Να συζητηθεί η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

«Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τότε είναι σημαντικό η Ουκρανία να αμυνθεί και να προσέλθει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις από ισχυρή θέση – κάτι που μπορεί να επιτύχει μόνο εάν συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε», δήλωσε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Όλοι όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ οφείλουν να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους, ώστε η Ουκρανία να διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να αντισταθεί και να υπερασπιστεί τον εαυτό της…», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Απέναντι στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας, έχει έρθει «η κατάλληλη στιγμή για να συζητηθεί η ένταξη [της Ουκρανίας] στο ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σχολιάζοντας την τρέχουσα κατάσταση των συνομιλιών, επισήμανε ότι η Ρωσία «δεν κατέθεσε καμία συγκεκριμένη και απτή πρόταση για την ειρήνη».

Ο Μακρόν αναγνώρισε ωστόσο ότι «οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες» για την Ουκρανία, και ως εκ τούτου, ο συνασπισμός συγκεντρώθηκε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή.

Ζελένσκι: Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων πρέπει να περιλαμβάνει την Ευρώπη

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε «αυτή η συνάντηση να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη» και ευχαρίστησε όλους τους εταίρους για τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις «ενεργές προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι παραμένουμε ακλόνητοι».

Ο Ζελένσκι απηύθυνε ευχαριστίες και στην ΕΕ για την «πολύ ουσιαστική» πρότασή της για χορήγηση δανείου ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απαρίθμησε ορισμένους τομείς προτεραιότητας για την Ουκρανία, όπως η ανάληψη δράσης για τον τερματισμό των καθημερινών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (οι οποίες, όπως επιβεβαιώνει, έπληξαν τις πρεσβείες της Αυστρίας και της Ολλανδίας), καθώς και η ανάπτυξη περισσότερων συστημάτων αεράμυνας.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα πρέπει να περιλαμβάνει Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ εξήρε τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

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