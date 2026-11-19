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Ένα φορτηγό που ενδέχεται να περιόριζε την ορατότητα στο σημείο της παράσυρσης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το σοβαρό τροχαίο που είχε Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη. Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 19/11, στη Βούλα, όταν η γυναίκα, που έκανε τζόκινγκ, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στην προσπάθειά της, σύμφωνα με μαρτυρίες, να διασχίσει τον δρόμο.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε. Στη συνέχεια, με δική της επιθυμία, διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της.

Από την παράσυρση η Χριστίνα Βακάκη υπέστη κατάγματα στα άνω και κάτω άκρα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Την ίδια ώρα, οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι Αρχές συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των οχημάτων και να εξακριβώσουν τι προηγήθηκε της σύγκρουσης.

Το σημείο του τροχαίου

Η παράσυρση σημειώθηκε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Καλύμνου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κορωπί, στην περιοχή της Βούλας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζεται εάν ένα φορτηγό που βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο επηρέασε την ορατότητά της, την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο. Το Mega έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την τοποθεσία της παράσυρσης, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν καταγραφές από κάμερες που ενδέχεται να αποτυπώνουν τις κινήσεις των εμπλεκόμενων οχημάτων στο περιστατικό.

Η οικογενειακή τραγωδία του 2017 που σημάδεψε την οικογένεια Βακάκη

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στη μνήμη το πολύνεκρο δυστύχημα του Φεβρουαρίου του 2017, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο αδελφός της Χριστίνας Βακάκη, Γιώργος, σε μία τραγωδία που είχε προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο 24χρονος βρισκόταν στο τιμόνι μιας Porsche και κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Στο ύψος της Θήβας, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης.

Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τέσσερις ανθρώπους. Τη ζωή τους έχασαν ο Γιώργος Βακάκης και ο συνοδηγός του, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, φίλος του από την παιδική του ηλικία. Στο σταθμευμένο αυτοκίνητο επέβαιναν η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο μόλις τριών ετών γιος της, Παύλος, οι οποίοι επίσης σκοτώθηκαν.

Ο σύζυγος της 33χρονης και πατέρας του παιδιού, Υπάτιος Πατμάνογλου, είχε βγει από το οικογενειακό αυτοκίνητο λίγο πριν από τη σύγκρουση και έγινε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας.

Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, η οικογένεια Βακάκη βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο λόγω ενός σοβαρού τροχαίου. Αυτή τη φορά, η προσοχή επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της Χριστίνας Βακάκη, αλλά και στην προσπάθεια των Αρχών να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση στη Βούλα.

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