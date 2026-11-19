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Στο νοσοκομείο Υγεία νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, μετά τον τραυματισμό της σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βούλα.

Η Χριστίνα Βακάκη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα. Αμέσως μετά το περιστατικό διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της, ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Υγεία, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

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