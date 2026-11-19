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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στον Πειραιά, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου του Πειραιά.

Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι 79 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά από την παράσυρση.

Η γυναίκα έχει διακομιστεί στο Ασκληπιείο Βούλας και βρίσκεται εν ζωή, ενώ φέρεται να έχει υποστεί ακρωτηριασμό. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

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