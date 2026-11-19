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Με τη φράση «ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Λαλιώτου, απάντησε στις αιχμές του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική επιτροπή για τα «κόκκινα» δάνεια και τα funds, η οποία θα εξετάσει και την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, υπό την πρωθυπουργία Τσίπρα.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, η Ι. Λαλιώτου σημείωσε αρχικά ότι «το θέμα των κόκκινων δανείων και των funds είναι ένα θέμα που απασχολεί και το οποίο χρειάζεται διερεύνηση. Δεν έχουμε ιδιαίτερη αισιοδοξία για τις εξεταστικές επιτροπές γιατί έχουμε δει μέχρι τώρα ότι δεν βγάζουν ιδιαίτερα χρήσιμα αποτελέσματα για να πάμε παρακάτω, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα γίνει μια διερεύνηση η οποία θα δείξει και την αλήθεια, δηλαδή πώς εξελίσσεται το πρόβλημα και πώς συνέβη από το ’20 μέχρι το ’26 να έχουν αυξηθεί οι κατασχέσεις κατοικιών κατά 131%».

Σχολιάζοντας την απόφαση να διερευνηθεί και η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από αυτή τη διαδικασία, πρώτον, γιατί ξέρει τα πεπραγμένα του και, δεύτερον, γιατί όλη η κοινωνία ξέρει τι συνέβη από το ’15 έως το ’19, πόσοι άνθρωποι προστατεύτηκαν από το να χάσουν τα σπίτια τους και τι συνέβη από το ’19 και μετά».

Όσον αφορά, δε, στην ανακοίνωση πηγών του ΠΑΣΟΚ, στην οποία η Χαριλάου Τρικούπη ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «κανένα ξένο fund δεν ήρθε στην Ελλάδα πριν το 2017, αντίθετα και παρά τα ανερυθρίαστα ψέματα, επί διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου από τα επίσημα στοιχεία της Αρχής Διαχείρισης Δανείων και Πιστώσεων προκύπτει πως από το 2017 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2019 είχαν μεταβιβασθεί 18,5 δισεκατομμύρια σε ξένα funds», η Ι. Λαλιώτου ήταν πολύ πιο οξεία.

«Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στις ανακοινώσεις μας. Η προσχώρηση ενός κόμματος το οποίο λέει ότι είναι σοσιαλδημοκρατικό, στην αντι-Τσίπρα υστερία είναι κάτι το οποίο προδίδει την σοσιαλδημοκρατική ιστορία», είπε, για να συμπληρώσει ότι «επίσης να μην ξεχνάμε ότι ο Αλ. Τσίπρας δεν ήταν ούτε καν βουλευτής το 2003, δεν συμμετείχε ούτε στην δημιουργία των funds ούτε και σε όλη την κατάσταση που οδήγησε τους συμπολίτες μας να τους βρει η κρίση καταχρεωμένους. Καταλαβαίνω τις πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά έχουν πολύ κοντά ποδάρια».

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