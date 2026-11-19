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Περιορισμούς στη δόμηση σε ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά, όπως η Σαντορίνη, μέσω του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2026» της «Καθημερινής».

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς από την Divia Thani, διευθύντρια σύνταξης του Condé Nast Traveller, πώς βλέπει τη Σαντορίνη και τη Μύκονο σε ορίζοντα εικοσαετίας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θεωρεί πως θα χτίζονται νέα κτίρια στα δύο νησιά τα επόμενα 20 χρόνια. «Θέλουμε να προστατεύσουμε αυτά που ήδη έχουμε», τόνισε και επισήμανε ότι οι υποδομές σε δημοφιλείς προορισμούς έχουν όρια, ιδίως όταν μεγάλο μέρος των αφίξεων συγκεντρώνεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Για τη Σαντορίνη ανέφερε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για τη διαχείριση της ροής των επισκεπτών που φτάνουν με κρουαζιερόπλοια. Σημείωσε ότι η ανέγερση ακόμη ενός ξενοδοχείου μπορεί να γίνει εις βάρος των αμπελώνων του νησιού, από τους οποίους παράγεται ένα κρασί για το οποίο η Σαντορίνη είναι γνωστή διεθνώς. «Θέλουμε να έρθουν λιγότεροι άνθρωποι και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για αυτή τη μοναδική εμπειρία», είπε.

Πληρωμή για τα σκάφη

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση θέλει να ενθαρρύνει επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας σε περιοχές με λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές. Αναφέρθηκε στη Χίο, τη Λέσβο και τη Λήμνο, σημειώνοντας ότι διαθέτουν αεροδρόμια και ότι το πιλοτικό πρόγραμμα με την Τουρκία έχει φέρει πολλούς επισκέπτες από τη γειτονική χώρα στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Επισήμανε επίσης ότι υπάρχουν περισσότερα περιθώρια ανάπτυξης στην ενδοχώρα και ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις επιλογές των ταξιδιωτών, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για ορεινούς προορισμούς.

Όσον αφορά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού πολυτελείας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τα σκάφη αναψυχής, μικρά και μεγάλα, θα πληρώνουν για να εισέρχονται στο θαλάσσιο πάρκο που δημιουργείται στις νότιες Κυκλάδες. Σημείωσε ότι τα έσοδα από τη χρέωση θα πρέπει να επανεπενδύονται στην προστασία του οικοσυστήματος. Υπογράμμισε, δε, ότι για την προστασία των οικοσυστημάτων χρειάζεται συνεργασία του Δημοσίου με τους ιδιώτες επενδυτές. Επισήμανε ότι μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα σε ένα πολύ μικρό νησί μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον του, ενώ ανέφερε ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες που τους φέρνουν σε επαφή με τη φύση και τις τοπικές κοινότητες.

Για τις ελλείψεις προσωπικού, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει διμερείς συμφωνίες για τη μετακίνηση εξειδικευμένων και ανειδίκευτων εργαζομένων, ώστε να καλυφθούν ανάγκες του τουριστικού κλάδου. Ανέφερε επίσης ότι έχει αρχίσει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στα τουριστικά επαγγέλματα. «Θα πρέπει ο στόχος μας να είναι να έχουμε τους καλύτερα εκπαιδευμένους επαγγελματίες και την καλύτερη εκπαίδευση», τόνισε.

Στεγαστικό και Golden Visa

Στην ερώτηση για το στεγαστικό στην Αθήνα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το όριο επένδυσης για τη Golden Visa αυξήθηκε από τις 250.000 στις 800.000 ευρώ. Είπε ότι η πρόσβαση σε προσιτή ενοικιαζόμενη κατοικία παραμένει μεγάλη πρόκληση και σημείωσε ότι δίνονται φοροαπαλλαγές ώστε ιδιοκτήτες να μετατρέπουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες. Τόνισε ότι στόχος είναι να συνεχίσουν να ζουν μόνιμοι κάτοικοι στις γειτονιές όπου αναπτύσσεται η βραχυχρόνια μίσθωση, και εκτίμησε ότι στην Ελλάδα δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα αντίδραση κατά του υπερτουρισμού.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η επιτυχία στον τουρισμό κρίνεται και από τη δαπάνη ανά επισκέπτη και από τη διάρκεια της περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η Ελλάδα δέχθηκε πέρυσι περίπου 44 εκατομμύρια επισκέπτες και είχε τουριστικά έσοδα 24 δισ. ευρώ, έναντι 4 δισ. ευρώ το 2020, στη διάρκεια της πανδημίας. Για την επέκταση της περιόδου, είπε ότι στην Κρήτη η σεζόν εκτείνεται πλέον από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο, προσθέτοντας ότι οι επιπλέον μήνες αυξάνουν τα έσοδα και παρατείνουν την απασχόληση στον κλάδο. Ανέφερε επίσης ότι η πολιτιστική κληρονομιά δίνει λόγους για επισκέψεις εκτός καλοκαιριού, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ακρόπολη τον Δεκέμβριο.

Σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα θέλει να δώσει κίνητρα σε συνταξιούχους, μεταξύ άλλων από τη Βόρεια Ευρώπη, να περνούν εδώ τους χειμερινούς μήνες, ενώ στην τελευταία ερώτηση, για το μέρος όπου θα πήγαινε έναν φιλοξενούμενο για να γνωρίσει την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός είπε ότι θα επέλεγε τα χωριά της Κρήτης την εποχή της ελαιοσυγκομιδής και των αποστάξεων. Ως δεύτερο προορισμό ανέφερε τα Ζαγοροχώρια.

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