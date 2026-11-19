Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αύριο κατατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τον προϋπολογισμό και το ψηφιακό αρχείο θα παραλάβει ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων αναμένεται να αρχίσει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών της Βουλής από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η πενθήμερη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Η χώρα χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο – Διεκδικούμε ζωή με προοπτική και όχι απλά επιβίωση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κοινό μήνυμα από Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη – Στρατηγικής σημασίας έργο, ξεπεράστηκαν σκόπελοι

ΣΥΡΙΖΑ: «Πανηγυρικό» κλίμα για την Εξεταστική και την άνοδο των ποσοστών