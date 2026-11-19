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Τη μετάβαση από την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών σε ένα πιο έξυπνο, αποτελεσματικό και προληπτικό κράτος ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, κατά τη συζήτησή του με τη Γιάννα Ανδρονοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Αδριατική, στο Gen AI Summit.

«Η ψηφιακή επανάσταση της χώρας μας έφερε τις δημόσιες υπηρεσίες στο gov.gr και έκανε την εξυπηρέτηση του πολίτη ταχύτερη μέσω της διαλειτουργικότητας. Τώρα περνάμε στο επόμενο στάδιο: η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τις διαδικασίες πιο έξυπνες και, όπου είναι δυνατόν, αόρατες για τον πολίτη», ανέφερε. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται με λιγότερα βήματα, χωρίς περιττές ενέργειες και γραφειοκρατία.

«Η επόμενη πρόκληση δεν είναι η εγκατάσταση συστημάτων AI, αλλά ο μετασχηματισμός των διοικητικών διαδικασιών, των δεξιοτήτων και της οργανωτικής κουλτούρας», επισήμανε, συνδέοντας την αξιοποίηση της τεχνολογίας με μια ευρύτερη αλλαγή στη λειτουργία του Δημοσίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις εγγυήσεις διαφάνειας, λογοδοσίας και προστασίας δικαιωμάτων. «Οι πολίτες δεν πρέπει ποτέ να έχουν λιγότερα δικαιώματα επειδή μια απόφαση ελήφθη ταχύτερα με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να ενισχύει την εμπιστοσύνη στο κράτος.

Για την ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία, τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να αξιοποιεί τις δυνατότητες κορυφαίων διεθνών παρόχων, χωρίς να παραχωρεί τον έλεγχο των στρατηγικών επιλογών για το ψηφιακό της μέλλον.

Κλείνοντας, έθεσε ως πραγματικό μέτρο επιτυχίας της τεχνητής νοημοσύνης στο Δημόσιο όχι τον αριθμό των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, αλλά τις περιττές διαδικασίες που θα καταργηθούν, τον χρόνο που θα εξοικονομείται και τη βελτίωση που θα βιώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.