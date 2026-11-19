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Την εισαγωγή περισσότερων από 35 κιλών ακατέργαστης κάνναβης απέτρεψαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προχωρώντας στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού κατά την άφιξή του στη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, ύστερα από στοχευμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, την οποία υλοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών.

Ο έλεγχος στις αφίξεις και τα ευρήματα

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο εντοπισμός του 28χρονου στον χώρο των αφίξεων αποτέλεσε αποτέλεσμα αξιολόγησης και διασταύρωσης πληροφοριών, ανάλυσης στοιχείων, καθώς και δημιουργίας προφίλ επιβατών.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

23 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 35 κιλών και 300 γραμμαρίων.

Δύο βαλίτσες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών.

Ένα κινητό τηλέφωνο.

Μετά τη σύλληψή του, ο 28χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον υπό δικαστική διερεύνηση.

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