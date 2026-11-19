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«Ένα καλικαντζαράκι αλλιώτικο απ’ τ’ άλλα». Μια χριστουγεννιάτικη παράσταση-παιχνίδι για παιδιά ΚΑΙ γονείς!

Κυριακές 6, 13, 20, 27 Δεκεμβρίου 2026 & 3 Ιανουαρίου 2027 | 11:00 π.μ. Για 5 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο 104.

Η Ομάδα των Πέντε Εποχών, για μία ακόμη χρονιά, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να αφήσουν τις καρέκλες τους, να μπουν στη σκηνή και να γίνουν συνδημιουργοί της πιο-πιο-πιο χριστουγεννιάτικης περιπέτειας!

Και όλα αυτά σε μια χριστουγεννιάτικη διαδρομή αγάπης στα μονοπάτια της διαφορετικότητας, με πρωταγωνιστή ένα σκανταλιάρικο καλικαντζαράκι … αλλιώτικο απ’ τ’ άλλα!

Κυριακές 6, 13, 20, 27 Δεκεμβρίου 2026 & 3 Ιανουαρίου 2027 | 11:00 π.μ.

Λίγα λόγια για την ιστορία

«Πω πω, τι όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο!» λέει ο μικρός καλικάντζαρος, γουρλώνει τα μάτια του και αρχίζει να σκαρφαλώνει. Στολίδια που κουνιούνται, ζαχαρωτά που τον κοιτάζουν καχύποπτα, μπάλες που γκρινιάζουν, ένα αστέρι που λάμπει στην κορυφή και μια μεγάλη απόφαση που πρέπει να παρθεί.

Θα καταφέρουν ο μικρός καλικάντζαρος και τα παιδιά να φτάσουν στο μαγικό αστέρι του δέντρου και να κάνουν μια ευχή αγάπης ή θα παρασυρθούν από τις παιχνιδιάρικες χριστουγεννιάτικες σκανταλιές;

Το θέατρο γίνεται παιχνίδι – και το παιχνίδι μια κοινή εμπειρία

Το «Ένα καλικαντζαράκι αλλιώτικο απ’ τ’ άλλα» δεν είναι μια παράσταση που απλώς «βλέπεις». Οι ηθοποιοί-εμψυχωτές, με οδηγό τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού, την αφήγηση, την κίνηση και τη μουσική, δημιουργούν μια θεατρική συνθήκη στην οποία η συμμετοχή του κοινού αποτελεί οργανικό μέρος της παράστασης.

Πρόκειται για μια χριστουγεννιάτικη παράσταση-εμπειρία όπου γονείς και παιδιά γίνονται μια μεγάλη παρέα. Μπαίνουν στον κόσμο του καλικάντζαρου, παίζουν ρόλους, συμμετέχουν στα παιχνίδια, αποφασίζουν την εξέλιξη της ιστορίας και φτιάχνουν όλοι μαζί μια όμορφη χριστουγεννιάτικη ανάμνηση.

Γιατί εδώ οι μεγάλοι δεν έχουν απλώς τον ρόλο του συνοδού. Γίνονται συμπαίκτες, σύμμαχοι και συνοδοιπόροι των παιδιών τους… Και ο χρόνος που παίζουν μαζί γονείς και παιδιά είναι ίσως το πιο ουσιαστικό δώρο που μπορούν να προσφέρουν ο ένας στον άλλον αυτές τις γιορτές.

Μια ιστορία για τη διαφορετικότητα και την αξία του «μαζί»

Μέσα από τις σκανταλιές του μικρού καλικάντζαρου, τα παιδιά γίνονται ομάδα, θέτουν μικρούς κοινούς στόχους, μαθαίνουν να στρέφουν το βλέμμα στη φωτεινή πλευρά της ζωής και να αγκαλιάζουν τη δική τους μοναδικότητα, αλλά και εκείνη των άλλων.

Όλα αυτά χωρίς διδακτισμό, με πολύ παιχνίδι και χιούμορ, καθώς η παράσταση ανοίγει δρόμους για την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και την αξία του «μαζί».

Την ίδια στιγμή, υπενθυμίζει στους μεγάλους πως το παιχνίδι δεν έχει ηλικία και η χαρά του δεν ανήκει μόνο στα παιδιά.

Η Ομάδα των Πέντε Εποχών

Η «Ομάδα των Πέντε Εποχών» δημιουργεί βιωματικές θεατρικές δράσεις και παραστάσεις για παιδιά και οικογένειες, με βασικό εργαλείο τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού.

Στο έργο της, το θέατρο και η παιδαγωγική βρίσκουν έναν κοινό τόπο συνάντησης, όπου η μαγεία της σκηνής συνυπάρχει με την καλλιέργεια της φαντασίας, της συνεργασίας και της χαράς της μάθησης μέσα από το παιχνίδι.

Θέατρο που γίνεται εμπειρία.

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία & Καλλιτεχνική επιμέλεια : Σοφία Παπαδοπούλου

Ηθοποιοί/ Εμψυχωτές: Σοφία Παπαδοπούλου

Διπλή διανομή: Ευθύμης Χρήστου, Βασίλης Ψυλλάς

Φωτογραφίες: Γιώργος Βλαχονικολός, Νίκος Παγωνάκης

Παραστάσεις:

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κυριακές 6, 13, 20, 27 Δεκεμβρίου 2026 και 3 Ιανουαρίου 2027, ώρα 11:00 π.μ. | Διάρκεια: 70’

Εισιτήρια: Κανονικό: 12€ |Ανέργων-Πολυτέκνων: 10€ | Ομαδικές κρατήσεις (από 10 άτομα): 10€

Πληροφορίες – Ομαδικές Κρατήσεις: 6932 321039 & 2121 010582

Email: [email protected]

Προπώληση:https://www.ticketservices.gr/ event/ena-kallikantzaraki- alliotiko-ap-t-alla/

Θέατρο 104

Ευμολπιδών 41, Αθήνα 118 54 ( 150μ από μετρό Κεραμεικός)

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 6932 321039

E-mail: [email protected]

Fb: Η Ομάδα των Πέντε Εποχών

Instagram: omada5epoxon

Trailer:

Διοργανώνονται, με ειδικές τιμές, παραστάσεις για σχολεία, συλλόγους, εταιρείες και οργανισμούς, στο σχολείο σας ή στο Θέατρο 104.

Ξεφυλλίστε όλες τις δραστηριότητες της Ομάδας των Πέντε Εποχών ΕΔΩ: