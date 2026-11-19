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Την απόφασή του να μη συμμετάσχει στις θεατρικές παραγωγές «Όλιβερ Τουίστ» και «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» γνωστοποίησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος επέλεξε να αποχαιρετήσει δημοσίως τους συνεργάτες του, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σε αυτήν, ο ηθοποιός μοιράστηκε τη θλίψη του γι’ αυτή την εξέλιξη, ωστόσο, δεν θέλησε να επεκταθεί στους λόγους που τον έκαναν να πάρει αυτή την απόφαση.

Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή του για όσα έζησαν μαζί στη σκηνή, ενώ ενημέρωσε ότι έχει ήδη βρεθεί ο ηθοποιός που θα τον αντικαταστήσει στις δύο εναπομείνασες παραστάσεις του «Όλιβερ Τουίστ», στις 22 και 29 Νοεμβρίου, διευκρινίζοντας ότι ο ρόλος του Σκρουτζ είχε εξαρχής ανατεθεί και στον Χρήστο Μάντακα.

«Λυπάμαι πραγματικά γιατί είχα την πιο ονειρεμένη, αγνή, γεμάτη αγάπη επαγγελματική (και με μερικούς από εσας «αδερφική» σχέση) με τα «παιδιά του θιάσου» και που υπόσχομαι στον εαυτό μου να ξανασυναντηθούμε θεατρικά – σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα! Ένα μεγάλο τεράστιο «ευχαριστώ» από καρδιάς σε όλες τις «ψυχούλες σας» που δημιουργήσαμε κάτι πολύ ονειρεμένο και αγνό, γεμάτοι ενθουσιασμό, φαντασία, χαρά, γέλιο και τελικά καταφέραμε να νικήσουμε την αίθουσα γίγαντα 700 θέσεων imax των village cinemas στο Μαρούσι για 2 Κυριακές 8/11 και 15/11 και που δυστυχώς δεν θα βρεθούμε ξανά στον ΟΛΙΒΕΡ στις 2 ακόμη προγραμματισμένες παραστάσεις στις 22/11 και 29/11 – ευτυχώς βρέθηκε ο αντικαταστάτης μου – όσο για το έργο «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» υπήρχε από την αρχή η διανομή στον ρόλο του Σκρουτζ από τον πολύ άξιο και ταλαντούχο Χρήστο Μάντακα. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους σας. Αγαπημένο dream team μου» έγραψε στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού ΟΚ!, ο ηθοποιός αποφάσισε να αποχωρήσει λόγω διαφωνιών με την παραγωγό Γιούλη Ηλιοπούλου, τις οποίες δεν κατάφεραν να επιλύσουν.

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