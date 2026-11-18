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Δέκα και πλέον χρόνια μετά τις βραβευμένες Τρεις αδερφές του, ο Δημήτρης Τάρλοου καταπιάνεται και πάλι με τον Αντόν Τσέχωφ, αυτή τη φορά με τον Βυσσινόκηπο,το κύκνειο άσμα του μεγάλου Ρώσου. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Πορεία στις 20 Νοεμβρίου 2026.

«Πάει η ζωή, σαν να μην την έζησα»

Στον Βυσσινόκηπο μια οικογένεια αριστοκρατών παρακολουθεί άπραγη την κατάρρευση του κόσμου της. Η Λιουμπόφ Ρανέφσκαγια, οικονομικά και συναισθηματικά ναυαγισμένη, επιστρέφει από το Παρίσι στο πατρικό κτήμα, που σύντομα θα βγει σε πλειστηριασμό για χρέη.

Παγιδευμένοι στις αναμνήσεις, στην ψευδαίσθηση μιας δόξας που έχει ήδη λήξει και στην αδράνεια, τόσο η Λιουμπόφ όσο και ο αδερφός της, αρνούνται την πρόταση του πρώην δουλοπάροικου τους Λιοπάχιν και χάνουν για πάντα τον κήπο. Στο τέλος του έργου και της εποχής, αποχωρούν με δάκρυα, ξεχνώντας στο άδειο σπίτι τον ηλικιωμένο υπηρέτη Φιρς, ως σπαρακτικό υπόλειμμα ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια.

Το έργο γράφτηκε το 1903 και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας από τον Κονσταντίν Στανισλάφσκι. Παρόλο που ο συγγραφέας χαρακτήρισε τον Βυσσινόκηπο κωμωδία, ο σκηνοθέτης το ανέβασε ως δράμα και μάλιστα με τραγικά στοιχεία, φανερώνοντας την πολλαπλή φύση του έργου, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα αριστουργήματα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Γράφτηκε σε μία περίοδο που ο ρωσικός λαός ήταν βυθισμένος στην ανέχεια και την αμάθεια, ενώ θεωρείται από πολλούς προαναγγελία των επαναστάσεων του 1905 και του 1917. Μέσα σε αυτό διακρίνεται η πρόθεση του Τσέχοφ να καταδείξει την αδυναμία εκπροσώπων της αριστοκρατίας να κατανοήσουν τις κοινωνικές ανισορροπίες και διαφορές, που οδήγησαν σε ιστορικές ανατροπές, οι οποίες πρωτίστως επηρέασαν τους ίδιους.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ο Βυσσινόκηπος είναι ένα έργο για τη μνήμη και τον χρόνο. Για τη θραυσματικότητα του παρελθόντος και την αδιάκοπη προσπάθεια αναβίωσης του περασμένου χρόνου.

Αν προσέξει κανείς, όλοι οι χαρακτήρες αδυνατούν να ζήσουν στο παρόν. Υπάρχουν μόνο μέσα από το παρελθόν ή το μέλλον. Ακόμη και ο Λοπάχιν, που τόσο αγωνιά για ένα πρακτικό παρόν, εξακολουθεί να ζει κάτω από τη σκιά της πατρικής τιμωρίας. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το παιδικό δωμάτιο. Εκεί βρίσκεται κρυμμένο το αίνιγμα του έργου.

Το ποτάμι, στο οποίο πνίγηκε ο Γκρίσα, δεν είναι απλώς μια ανάμνηση· είναι η αδιάκοπη ροή του χρόνου που κυλά και παρασύρει τα πάντα. Το υπόγειο αυτό ρεύμα έχει εισβάλει σε ό,τι κάποτε αποτελούσε τη σταθερά μας. Έχει κατακλύσει το σπίτι. Λιμνάζει παντού. Δημιουργεί νησίδες μνήμης, από τις οποίες προσπαθούμε να κρατηθούμε. Όμως οι νησίδες μετασχηματίζονται διαρκώς και γεννούν νέες αβεβαιότητες.

Οι ήρωες του Τσέχοφ είναι κάτοικοι ενός τοπίου που διαλύεται μπροστά στα μάτια τους. Ανακαλύπτουν με τρόμο ότι αυτό που κάποτε τους ήταν οικείο, αυτό που πίστευαν πως τους ανήκε, έχει θρυμματιστεί σε αμέτρητα θραύσματα μνήμης και αβεβαιότητας.

Κι όμως, στο τέλος, κάτι επιμένει. Κάποιες εικόνες. Μερικές ιστορίες. Τόσο ασαφείς, όσο και ζωντανές. Και ίσως αυτές να είναι αρκετές για να διασχίσουμε τον φτωχό μας βίο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική Σύνθεση: Φώτης Σιώτας

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Κίνηση: Φαίδρα Νταϊόγλου

Συνεργάτις δραματουργός – κατά λέξη μετάφραση του ρωσικού πρωτοτύπου: Έρι Κύργια

Βοηθοί σκηνοθέτη: Αρίστη Τσέλου, Δήμητρα Κουτσοκώστα

Βοηθός σκηνογράφου: Αριστέα Στεφανουδάκη

Βοηθός ενδυματολόγου: Δέσποινα Ζαχαρίου

Φωτογραφίες: Ανδρέας Σιμόπουλος

Trailer: Θωμάς Παλυβός

Διανομή:

Αλεξία Καλτσίκη : Λιουμπόφ Αντρέγιεβνα Ρανιέφσκαγια

: Λιουμπόφ Αντρέγιεβνα Ρανιέφσκαγια Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης :Λεονίντ Γκάγιεφ

:Λεονίντ Γκάγιεφ Γιώργος Κισσανδράκης : Λιοπάχιν

: Λιοπάχιν Διονύσης Πιφέας : Πέτια Τροφίμοφ

: Πέτια Τροφίμοφ Αδελαΐδα Κατσίδε :Άνια

:Άνια Σμαράγδα Κάκκινου :Βάρια

:Βάρια Γιώργος Μπινιάρης :Φίρς

:Φίρς Δημήτρης Μπίτος : Πίστσικ

: Πίστσικ Μαριάννα Δημητρίου :Σαρλότα

:Σαρλότα Σπύρος Μπόσγας :Επιχόντοφ

:Επιχόντοφ Ναταλία Εκσιέλ : Ντουνιάσα

: Ντουνιάσα Στέφανος Καλτζίδης : Γιάσα

: Γιάσα

Τιμές εισιτηρίων:

A’ ζώνη: 24 ευρώ, Β’ ζώνη: 20 ευρώ, Γ’ ζώνη (μειωμένης ορατότητας): 16 ευρώ

Εκπτωτικά εισιτήρια:

A’ ζώνη: Senior (άνω των 65), φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ*: 20 ευρώ

B’ ζώνη: Senior (άνω των 65), φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ*: 16 ευρώ

*Για τα εισιτήρια ΑμεΑ και για ομαδικές κρατήσεις, για τις οποίες ισχύουν ειδικές τιμές, είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το ταμείο του θεάτρου (210 8210991, 210 8210082, email: [email protected])

** Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις

Info/στήλες θεαμάτων

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ – Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69- Πλατεία Βικτωρίας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

210 8210991, 210 8210082

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

poreiatheatre.com, more.com, 2117700000, Nova, Public, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva Spot, Τεχνόπολη, αθηνόραμα.gr

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