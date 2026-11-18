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Μετά τον «Ίωνα» και την επιστροφή του «Κυρίου Ζυλ» στο Πόρτα, ο Θωμάς Μοσχόπουλος παρουσιάζει (Για ένα) όνειρο (καλοκαιρινής νύχτας), δίνοντας μια διαφορετική ματιά πάνω στο σαιξπηρικό «Όνειρο». Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Πόρτα.

Στην Αθήνα του σήμερα, σε ένα θέατρο, μια ομάδα ηθοποιών κάνει πρόβες για το ανέβασμα του «Ονείρου καλοκαιρινής νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Την ίδια στιγμή, στον σαιξπηρικό κόσμο, βρισκόμαστε στην πρώτη νύχτα του θέρους, τη νύχτα του θερινού ηλιοστασίου, στις 21 Ιουνίου.

Εκεί, μια άλλη ομάδα ηθοποιών ετοιμάζει μια παράσταση για τον δούκα και τη δούκισσα της Αθήνας, που πρόκειται να παρουσιαστεί αυτή την καλοκαιρινή βραδιά. Ξωτικά, άρχοντες, ερωτευμένοι και αντίζηλοι μπλέκονται σε διασκεδαστικές περιπέτειες, ανατρέποντας τους νόμους της φύσης και αποθεώνοντας την έννοια της αγάπης.

Ο τίτλος της παράστασης, (Για ένα) όνειρο (καλοκαιρινής νύχτας), υποδηλώνει αυτή την ελεύθερη σχέση με το σαιξπηρικό έργο. Δεν πρόκειται για μια πιστή αναπαράσταση του «Ονείρου καλοκαιρινής νύχτας», αλλά για μια νέα σκηνική σύνθεση που αντλεί αφορμές, εικόνες και θεματικά νήματα από τον κόσμο του Σαίξπηρ, για να αναπτύξει τη δική της θεατρική διαδρομή.

Όπως η Ερμία και ο Λύσανδρος, οι δύο νέοι του Σαίξπηρ, δραπετεύουν και καταφεύγουν στο δάσος αναζητώντας τη σωτηρία, έτσι και η παράσταση του Θωμά Μοσχόπουλου προσεγγίζει, με παιγνιώδη τρόπο, το δίπολο πόλη/φύση και τη σημασία του στη σύγχρονη ζωή.

Άλλωστε, η θεατρική έρευνα έχει αναδείξει την οικολογική διάσταση του έργου, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα στοιχεία της φύσης στην εξέλιξη της πλοκής και στη διαμόρφωση των χαρακτήρων. Το έντονο μεταθεατρικό στοιχείο του έργου επεκτείνεται πέρα από τα όρια της σκηνής και φτάνει ως την πλατεία.

Η παράσταση κινείται διαρκώς ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, σε έναν κόσμο όπου το όνειρο δεν είναι απαραίτητα ευχάριστο, αλλά μπορεί κάποιες φορές να μετατραπεί και σε εφιάλτη.

Η Μάσκα και η θεατρική ψευδαίσθηση Ιδιαίτερη πηγή έμπνευσης για την παράσταση αποτελεί η Μάσκα (Masque), ένα είδος αυλικής ψυχαγωγίας που γνώρισε μεγάλη άνθηση στην Αγγλία στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα.

Συνδυάζοντας τον ποιητικό λόγο, τη μουσική, τον χορό, την αλληγορία και το εντυπωσιακό θέαμα, η Μάσκα δημιουργούσε έναν κόσμο όπου η αταξία μεταμορφωνόταν σταδιακά σε αρμονία, ενώ τα όρια ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό καταργούνταν, μετατρέποντας τη θεατρική εμπειρία σε μια συλλογική γιορτή.

Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης, Θωμάς Μοσχόπουλος, το σαιξπηρικό Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας συνομιλεί με αυτή τη θεατρική παράδοση. Ωστόσο, ο Σαίξπηρ εισάγει μια ενδιαφέρουσα ανατροπή: η αποκατάσταση της τάξης παραμένει αμφίσημη, ενώ η θεατρική ψευδαίσθηση αποκαλύπτει σταδιακά τους ίδιους τους μηχανισμούς της.

Στο τέλος, οι μαστόροι, με την αδέξια αλλά απροκάλυπτα θεατρική παράστασή τους, γίνονται οι απροσδόκητοι πρωταγωνιστές αυτής της συνθήκης. Και το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο, που αξίζει να σταθεί κανείς, είναι πως το θέατρο δεν χρειάζεται να εξαπατήσει τον θεατή για να τον μαγέψει.

Ταυτότητα της παράστασης

Δραματουργία, σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Σκηνικά, κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Μουσική: Nama Dama

Επιμέλεια κίνησης: Χρήστος Στρινόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Πέλλα Μακροδημήτρη

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Concept & Creative Direction: Βασίλης Παπατσαρούχας

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):

Βασίλης Αθανασόπουλος, Γιάννης Βαρβαρέσος, Πέτρος Δημοτάκης, Γιάννης Καράμπαμπας, Δημήτρης Κίτσος, Βαλεντίνος Κόκκινος, Νίκος Κοσώνας, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Μαριάννα Πουρέγκα, Τάσος Ροδοβίτης, Θεόβη Στύλλου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ ΑΜΚΕ

Προπώληση: ΕΔΩ

Θέατρο Πόρτα, Μεσογείων 59, Αθήνα – τηλ: 210 7711333 – www.porta-theatre.gr

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