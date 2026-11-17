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Το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει στην Κεντρική Σκηνή τα «Ορφανά» του Ντέννις Κέλλυ, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, με τους Γιάννη Λεάκο, Νεφέλη Μαϊστράλη και Χρήστο Τσάβο. Η παράσταση που έκανε πρεμιέρα χθες, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Η Έλεν κι ο Ντάννυ τρώνε το δείπνο τους, μακριά από τις άβολες αλήθειες της αγγλικής μεγαλούπολης. Όλα ανατρέπονται όταν ο Λίαμ, αδελφός της Έλεν, εισβάλλει στο σαλόνι γεμάτος αίματα. Μέσα σε μια νύχτα, οι τρεις τους έρχονται αντιμέτωποι με τη σκοτεινή πλευρά τους και χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους.

Ο Ντέννις Κέλλυ, μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης βρετανικής δραματουργίας, συνδυάζει τη σκοτεινή ένταση με το αιχμηρό χιούμορ. Τα «Ορφανά», που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Εδιμβούργο το 2009 και τιμήθηκαν με το Herald Angel Award, διερευνούν την οικογενειακή αφοσίωση, τον φόβο, τον ρατσισμό και τη βία που διαβρώνει ακόμη και ένα φαινομενικά ασφαλές και φιλελεύθερο περιβάλλον.

Ο Θανάσης Ζερίτης εστιάζει στις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στην ενοχή, τη συνενοχή και την οικογενειακή αγάπη. Στήνει ένα οικογενειακό θρίλερ όπου κάθε επιλογή έχει συνέπειες και θέτει το ερώτημα πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κανείς για να προστατεύσει τους δικούς του.

30 Χρόνια Θέατρο του Νέου Κόσμου

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Θέατρο του Νέου Κόσμου προτείνει ξανά στο κοινό το έργο που το ίδιο σύστησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2010, σε μετάφραση Κοραλίας Σωτηριάδου και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.

Στην παράσταση προβάλλονται σκηνές βίας και γίνεται χρήση strobelights. Κατάλληλη για άνω των 16 ετών.

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο Ντέννις Κέλλυ

Ντέννις Κέλλυ Μετάφραση Κοραλία Σωτηριάδου

Κοραλία Σωτηριάδου Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης

Θανάσης Ζερίτης Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος Γεωργία Μπούρδα

Γεωργία Μπούρδα Μουσική Ερατώ Α. Κρεμμύδα

Ερατώ Α. Κρεμμύδα Σχεδιασμός φωτισμών Σάκης Μπιρμπίλης

Σάκης Μπιρμπίλης Κίνηση Σεσίλ Μικρούτσικου

Σεσίλ Μικρούτσικου Βίντεο Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Αποστόλης Κουτσιανικούλης Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή

Ελίνα Γιουνανλή Trailer Θωμάς Παλυβός

Θωμάς Παλυβός Βοηθός σκηνοθέτη Ελένη Τσιμπρικίδου

Παίζουν Γιάννης Λεάκος, Νεφέλη Μαϊστράλη, Χρήστος Τσάβος

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική Σκηνή

Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Αθήνα

Παραστάσεις:

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

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