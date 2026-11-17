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Με μια ειρωνική τοποθέτηση, το Κρεμλίνο επιχείρησε να απορρίψει τα σενάρια περί μιας «νέας Γιάλτας», τα οποία ενισχύονται ενόψει της ιστορικής τριμερούς συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα.

Λίγα 24ωρα πριν από τη συνάντηση των τριών ηγετών, η Μόσχα επιχειρεί να περιορίσει τις προσδοκίες αλλά και τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι οι παραλληλισμοί με τη διάσκεψη του 1945 «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα». Παράλληλα, απορρίπτει την εκτίμηση ότι οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας πρόκειται να προχωρήσουν σε έναν νέο διαμοιρασμό του κόσμου σε σφαίρες επιρροής.

«Όλες οι συγκρίσεις με τη Γιάλτα είναι ασκήσεις πολιτικής επιστήμης που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, λίγα 24ωρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση της Πέμπτης στη Σεντζέν, στο περιθώριο της συνόδου APEC.

«Όταν λέγεται πως κάποιοι συναντώνται για να αποφασίσουν το πεπρωμένο του κόσμου, αυτό σίγουρα δεν αφορά τη Ρωσία και σίγουρα δεν αφορά την Κίνα. Δεν θέλουμε κανένας να αποφασίζει για την τύχη μας και δεν θα επιχειρούσαμε ποτέ να αποφασίσουμε για την τύχη άλλων», υπογράμμισε.

Γιατί επανέρχονται τα σενάρια περί «νέας Γιάλτας»

Τον Φεβρουάριο του 1945, ο Ιωσήφ Στάλιν, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ συναντήθηκαν στην Κριμαία, προκειμένου να καθορίσουν βασικές παραμέτρους της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων στην Ευρώπη. Η διάσκεψη της Γιάλτας έμεινε στην Ιστορία ως ένα από τα καθοριστικά γεγονότα για τη διαμόρφωση των σφαιρών επιρροής και τη μετέπειτα διαίρεση της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η προοπτική μιας κοινής συνάντησης των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας ξυπνά σήμερα αντίστοιχες ανησυχίες στην Ευρώπη, με την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβληματισμών.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας ευρύτερης συνεννόησης μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων, χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή του Κιέβου στις αποφάσεις που το αφορούν άμεσα.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της τριμερούς συνάντησης για τη διεθνή σταθερότητα. Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, αναφέρθηκε σε συνομιλίες που αποσκοπούν στη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και στην ενίσχυση της σταθερότητας στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Στην ατζέντα των επαφών αναμένεται να περιλαμβάνεται και το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα του ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών.

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