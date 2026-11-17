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Οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν και τη φετινή σεζόν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των Novasports και Magenta Sport

H Stoiximan Super League παίζει μπάλα με την 11 η αγωνιστική και τους αγώνες Καλαμάτα – ΑΕΚ, Λεβαδειακός – Ατρόμητος, ΠΑΟΚ – Κηφισιά Tutu Deals , Asteras Aktor – Άρης (διαθέσιμοι από τα κανάλια Novasports), Παναιτωλικός – Βόλος Elabet , Ολυμπιακός – ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη (διαθέσιμοι από τα κανάλια Magenta Sport)

Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα μέσα από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων στο Novasports, «Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, «Match Day Live» με τον Ηλία Βλάχο, «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά, «Monday Fan Club» με τον Γιάννη Πάγκο

Πλούσια ποδοσφαιρική δράση έρχεται και αυτή την εβδομάδα στις οθόνες των συνδρομητών της Nova TV μέσα από ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Magenta Sport.

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 11η αγωνιστική και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Καλαμάτα – ΑΕΚ (21/11, 19:30), Λεβαδειακός – Ατρόμητος (22/11, 16:00) ΠΑΟΚ – Κηφισιά Tutu Deals (22/11, 19:30), Asteras Aktor – Άρης (23/11, 17:00). Στα κανάλια Magenta Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός – Βόλος Elabet (22/11, 17:00), Ολυμπιακός – ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη (22/11, 19:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 11η αγωνιστική όπουτα βλέμματα πέφτουν στο ντέρμπι Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/11, 18:30). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (21/11, 14:30), Τσέλσι – Λιντς (21/11, 17:00), Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ (21/11, 17:00), Νιουκάστλ – Άρσεναλ (21/11, 19:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η θεαματική γερμανική Bundesliga, συνεχίζεται με την 10η αγωνιστική στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Μπάγερν – Κολωνία (20/11, 21:30), Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ (21/11, 16:30), Λεβερκούζεν-Πάντερμπορν (21/11, 16:30), Σάλκε – Στουτγκάρδη (21/11, 19:30). Η Bundesliga θα πλαισιωθεί και με την εκπομπή «Match Day Live» με τον Ηλία Βλάχο. Ταυτόχρονα το πρωτάθλημα της 2.Bundesliga είναι σε εξέλιξη με τα παιχνίδια Μπίλεφελντ-Μαγδεβούργο (20/11, 19:30), Ζανκτ Πάουλι-Μπόχουμ (21/11, 21:30), Κότμπους-Χέρτα (22/11, 14:30), Καρλσρούη-Όσναμπρικ (22/11, 14:30) για την 12η αγωνιστική.

Οι φίλοι του ολλανδικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν στα κανάλια Novasports τα παιχνίδια Ναϊμέγκεν-Άιντχοφεν (21/11, 17:30), Φέγενορντ-Εξέλσιορ (21/11, 19:45), Άγιαξ-Ντεν Χάαγκ (22/1, 15:30), Σπάρτα Ρότερνταμ-Άλκμααρ (22/11, 15:30) στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Eredivisie.

Παράλληλα, οι λάτρεις των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #179#.

Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Στα κανάλια Magenta Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα για την ιταλική Serie A και για την 12η αγωνιστική όλες τις αναμετρήσεις όπου ξεχωρίζουν τα ματς Πάρμα – Ρόμα (21/11, 19:00), Νάπολι – Τορίνο (21/11, 21:45), Γιουβέντους – Βενέτσια (22/11, 13:30), Μίλαν – Φροζινόνε (22/11, 19:00).

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγώνες από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, όπως San Antonio Spurs-Detroit Pistons (ξημερώματα 18/11, 03:00), Miami Heat-Milwaukee Bucks (ξημερώματα 19/11, 02:00), Dallas Mavericks–Golden State Warriors (ξημερώματα 19/11, 04:30), Minnesota Timberwolves-New York Knicks (ξημερώματα 20/11, 03:00), Atlanta Hawks-Detroit Pistons (22/11, 22:30), Miami Heat-Oklahoma City Thunder (ξημερώματα 23/11, 01:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #179 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Novasports5 σε περιγραφή του 19:30 2.Bundesliga: Μπίλεφελντ-Μαγδεβούργο Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Novasports2 σε περιγραφή του 21:30 Bundesliga-10η αγωνιστική: Μπάγερν-Κολωνία Novasports σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Novasports Premier League με τον και τον 14:30 Premier League-11η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Novasports Premier League σε περιγραφή του 16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

Novasports Prime με τον 16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

Novasports Prime με τον 16:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Novasports3 σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Πάντερμπορν Novasports5 σε περιγραφή του σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Novasports5 σε περιγραφή του σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

Novasports6 σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

Novasportsextra1 σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Έλβερσμπεργκ-Φράιμπουργκ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasportsextra2 σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας Novasports News σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports News σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Τότεναμ-Ίπσουιτς Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports Start σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Τσέλσι-Λιντς Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Novasports Premier League σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports2 σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Άστον Βίλα-Σάντερλαντ Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Novasports4 σε περιγραφή του 17:30 Eredivisie-13η αγωνιστική: Ναϊμέγκεν-Άιντχοφεν Novasportsextra3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

Novasportsextra3 σε περιγραφή του 19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

Novasports Prime με τον 19:30 Premier League: Νιουκάστλ – Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports Premier League σε περιγραφή του 19:30 Bundesliga: Σάλκε – Στουτγκάρδη Novasports Prime σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Novasports Prime σε περιγραφή του 19:30 Stoiximan Super League-11η αγωνιστική: Καλαμάτα-ΑΕΚ Novasports1 League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Διονύση Στρούμπου και Γιώργου Βασιλείου

Novasports1 League σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 19:45 Eredivisie: Φέγενορντ-Εξέλσιορ Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Novasports2 σε περιγραφή του 21:30 2.Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Μπόχουμ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports Start σε περιγραφή του 21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports1 League με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

14:30 2.Bundesliga: Κότμπους-Χέρτα Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports3 σε περιγραφή του 14:30 2.Bundesliga: Καρλσρούη-Όσναμπρικ Novasports5 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Novasports5 σε περιγραφή του 15:30 Eredivisie: Άγιαξ-Ντεν Χάαγκ Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports2 σε περιγραφή του 15:30 Eredivisie: Σπάρτα Ρότερνταμ-Άλκμααρ Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Novasports4 σε περιγραφή του 15:30 Λίγο πριν τη σέντρα Λεβαδειακός-Ατρόμητος Novasports1 League με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τους Αποστόλη Λάμπο και Νίκο Παολίνο

Novasports1 League με τον και τους και 16:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός-Ατρόμητος Novasports1 League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Λάμπου και Νίκου Παολίνου

Novasports1 League σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 16:00 Premier League: Χαλ-Μπράιτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Novasports Premier League σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Μάιντς Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports Start σε περιγραφή του 18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών Α’ Μέρος Novasports1 League με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

Novasports1 League με τον και τη 18:30 Premier League: Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Pime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Novasports Pime σε περιγραφή του 18:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports3 σε περιγραφή του 19:30 Stliximan Super League: ΠΑΟΚ-Κηφισιά Tutu Deals Novasports1 League σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Άκη Κουζούλη

Novasports1 League σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Β’ Μέρος Novasports1 League με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

16:30 Λίγο πριν τη σέντρα Asteras AKTOR-Άρης Novasports1 League

Novasports1 League 17:00 Stoiximan Super League: Asteras AKTOR-Άρης Novasports1 League

Novasports1 League 20:00 Monday Fan Club Novasports Prime & YouTube με τον Γιάννη Πάγκο

Novasports Prime & YouTube με τον 21:00 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Novasports Prime με τον και τον 22:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Έβερτον Novasports Prime

Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.