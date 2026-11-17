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Πλούσια ποδοσφαιρική δράση έρχεται και αυτή την εβδομάδα στις οθόνες των συνδρομητών της Nova TV μέσα από ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Magenta Sport.
Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 11η αγωνιστική και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Καλαμάτα – ΑΕΚ (21/11, 19:30), Λεβαδειακός – Ατρόμητος (22/11, 16:00) ΠΑΟΚ – Κηφισιά Tutu Deals (22/11, 19:30), Asteras Aktor – Άρης (23/11, 17:00). Στα κανάλια Magenta Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός – Βόλος Elabet (22/11, 17:00), Ολυμπιακός – ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη (22/11, 19:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο.
H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 11η αγωνιστική όπουτα βλέμματα πέφτουν στο ντέρμπι Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/11, 18:30). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (21/11, 14:30), Τσέλσι – Λιντς (21/11, 17:00), Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ (21/11, 17:00), Νιουκάστλ – Άρσεναλ (21/11, 19:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.
Η θεαματική γερμανική Bundesliga, συνεχίζεται με την 10η αγωνιστική στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Μπάγερν – Κολωνία (20/11, 21:30), Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ (21/11, 16:30), Λεβερκούζεν-Πάντερμπορν (21/11, 16:30), Σάλκε – Στουτγκάρδη (21/11, 19:30). Η Bundesliga θα πλαισιωθεί και με την εκπομπή «Match Day Live» με τον Ηλία Βλάχο. Ταυτόχρονα το πρωτάθλημα της 2.Bundesliga είναι σε εξέλιξη με τα παιχνίδια Μπίλεφελντ-Μαγδεβούργο (20/11, 19:30), Ζανκτ Πάουλι-Μπόχουμ (21/11, 21:30), Κότμπους-Χέρτα (22/11, 14:30), Καρλσρούη-Όσναμπρικ (22/11, 14:30) για την 12η αγωνιστική.
Οι φίλοι του ολλανδικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν στα κανάλια Novasports τα παιχνίδια Ναϊμέγκεν-Άιντχοφεν (21/11, 17:30), Φέγενορντ-Εξέλσιορ (21/11, 19:45), Άγιαξ-Ντεν Χάαγκ (22/1, 15:30), Σπάρτα Ρότερνταμ-Άλκμααρ (22/11, 15:30) στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Eredivisie.
Παράλληλα, οι λάτρεις των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #179#.
Στα κανάλια Magenta Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα για την ιταλική Serie A και για την 12η αγωνιστική όλες τις αναμετρήσεις όπου ξεχωρίζουν τα ματς Πάρμα – Ρόμα (21/11, 19:00), Νάπολι – Τορίνο (21/11, 21:45), Γιουβέντους – Βενέτσια (22/11, 13:30), Μίλαν – Φροζινόνε (22/11, 19:00).
Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγώνες από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, όπως San Antonio Spurs-Detroit Pistons (ξημερώματα 18/11, 03:00), Miami Heat-Milwaukee Bucks (ξημερώματα 19/11, 02:00), Dallas Mavericks–Golden State Warriors (ξημερώματα 19/11, 04:30), Minnesota Timberwolves-New York Knicks (ξημερώματα 20/11, 03:00), Atlanta Hawks-Detroit Pistons (22/11, 22:30), Miami Heat-Oklahoma City Thunder (ξημερώματα 23/11, 01:00).
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.
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