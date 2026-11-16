«Ενεργειακή αιμορραγία» ενόψει χειμώνα: Πώς η Βουλγαρία θησαυρίζει με μπαταρίες, όσο η Ελλάδα μένει στα χαρτιά

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Η Βουλγαρία απορροφά το φθηνό μεσημεριανό ρεύμα της Ελλάδας και το πουλά πίσω ακριβά τις βραδινές ώρες.

Η γειτονική χώρα διαθέτει μπαταρίες άνω των δεκαέξι γιγαβατωρών, καλύπτοντας το τριάντα τοις εκατό της βραδινής ζήτησης.

Όπως είχε αποκαλύψει έγκαιρα το «Ποντίκι», η έλλειψη αποθήκευσης κοστίζει πανάκριβα στους Έλληνες καταναλωτές κάθε βράδυ.

Παρά το επενδυτικό ενδιαφέρον για νέα έργα, η Ελλάδα μπαίνει στον χειμώνα χωρίς έτοιμες υποδομές αποθήκευσης ενέργειας.

Το παράδοξο φαινόμενο της ελληνικής αγοράς ενέργειας —να εξάγουμε πάμφθηνο πράσινο ρεύμα το μεσημέρι και να εισάγουμε πανάκριβο ρεύμα το βράδυ—, όπως είχε αναδείξει και αποκαλύψει με αναλυτικά ρεπορτάζ το «Ποντίκι», επιβεβαιώνεται πλέον με τον πιο επίσημο τρόπο από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποκτά κρίσιμες διαστάσεις τώρα που μπαίνουμε στην καρδιά του χειμώνα.

Την ώρα που η Βουλγαρία έχει μετατραπεί σε περιφερειακό «ενεργειακό ταμιευτήρα» των Βαλκανίων, η Ελλάδα εξακολουθεί να πληρώνει το βαρύ τίμημα της καθυστέρησης στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταριών), μένοντας εκτεθειμένη στις βραδινές εκρήξεις της χονδρεμπορικής τιμής.

Το «παιχνίδι» των 750 MW: Πώς λειτουργεί η αντιστροφή ροών

Η ακτινογραφία των διασυνδέσεων που δημοσίευσε η Κομισιόν (με βάση τα δεδομένα του Αυγούστου 2026) αποτυπώνει ανάγλυφα την ασυμμετρία:

Στις 12:00–14:00 το μεσημέρι: Όταν τα ελληνικά φωτοβολταϊκά παράγουν στο φουλ και οι τιμές καταρρέουν (συχνά κοντά στο μηδέν), η Βουλγαρία εισάγει περίπου 750 MW φθηνής ενέργειας από την Ελλάδα για να γεμίσει τις μπαταρίες της.

Όταν τα ελληνικά φωτοβολταϊκά παράγουν στο φουλ και οι τιμές καταρρέουν (συχνά κοντά στο μηδέν), η Βουλγαρία εισάγει περίπου για να γεμίσει τις μπαταρίες της. Στις 20:00 το βράδυ: Μόλις δύσει ο ήλιος και εκτοξευθεί η ζήτηση, οι ροές αντιστρέφονται. Η Βουλγαρία εξάγει προς την Ελλάδα περίπου 700 MW, πουλώντας πίσω την αποθηκευμένη ενέργεια σε πολλαπλάσιες τιμές αιχμής.

Το «θαύμα» των βουλγαρικών μπαταριών με ευρωπαϊκά λεφτά

Πίσω από αυτή την εμπορική κυριαρχία της Σόφιας δεν κρύβεται κάποιο μυστικό, αλλά επιθετικός σχεδιασμός και άμεση αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF):

Εξαπλασιασμός ΑΠΕ και 16 GWh αποθήκευση: Από το 2021 έως το 2026, η Βουλγαρία αύξησε το μερίδιο της ηλιακής ενέργειας από 4% σε 21% (από 1,3 GW σε 7,2 GW), εγκαθιστώντας παράλληλα μπαταρίες συνολικής χωρητικότητας άνω των 16 GWh .

Από το 2021 έως το 2026, η Βουλγαρία αύξησε το μερίδιο της ηλιακής ενέργειας από 4% σε 21% (από 1,3 GW σε 7,2 GW), εγκαθιστώντας παράλληλα . Κάλυψη 30% στις αιχμές και πτώση τιμών: Οι βουλγαρικές μπαταρίες καλύπτουν πλέον έως και το 30% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας τις ώρες αιχμής, συγκρατώντας τις βραδινές τιμές κατά 150 ευρώ/MWh χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2024 (περιορίζοντας τη βραδινή «καμπούλα» τιμών από το +150% στο +40%).

Οι βουλγαρικές μπαταρίες καλύπτουν πλέον έως και το της χώρας τις ώρες αιχμής, συγκρατώντας τις βραδινές τιμές κατά σε σύγκριση με το 2024 (περιορίζοντας τη βραδινή «καμπούλα» τιμών από το +150% στο +40%). Εξαγωγικό «όπλο» στα Βαλκάνια: Απελευθερώνοντας την αγορά εξισορρόπησης ήδη από το 2025 και ενισχύοντας τα δίκτυά της για επιπλέον 5,4 GW, η Βουλγαρία δεν καλύπτει μόνο τα ελληνικά κενά, αλλά έφτασε να εξάγει επιπλέον 1 GW προς τη Ρουμανία, όταν μειώθηκε η παραγωγή του πυρηνικού σταθμού Τσερναβόντα.

Τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα ενόψει χειμώνα

Στην ελληνική πλευρά, το μεγάλο στοίχημα της αποθήκευσης παραμένει ακόμα στη φάση των διαδικασιών, γεγονός που αφήνει την αγορά αθωράκιστη τώρα που μειώνεται η ηλιοφάνεια και αυξάνονται οι ανάγκες θέρμανσης:

Πετάμε στα σκουπίδια και την ενέργεια των ανεμογεννητριών: Το πρόβλημα της έλλειψης αποθηκευτικών χώρων δεν αφορά μόνο τον ήλιο του καλοκαιριού, αλλά χτυπά κόκκινο και τον χειμώνα με τα αιολικά πάρκα. Όταν φυσάει δυνατά τη νύχτα ή τα Σαββατοκύριακα που η κατανάλωση είναι πεσμένη, η χώρα δεν έχει πού να αποθηκεύσει το ρεύμα που παράγουν οι ανεμογεννήτριες. Έτσι, ο διαχειριστής αναγκάζεται να «κατεβάζει τον διακόπτη» και να πετάμε κυριολεκτικά στα σκουπίδια τεράστιες ποσότητες δωρεάν πράσινης ενέργειας , την ώρα που λίγες ώρες αργότερα πληρώνουμε ακριβό φυσικό αέριο και εισαγωγές για να καλύψουμε τη ζήτηση.

Το πρόβλημα της έλλειψης αποθηκευτικών χώρων δεν αφορά μόνο τον ήλιο του καλοκαιριού, αλλά χτυπά κόκκινο και τον χειμώνα με τα αιολικά πάρκα. Όταν φυσάει δυνατά τη νύχτα ή τα Σαββατοκύριακα που η κατανάλωση είναι πεσμένη, η χώρα δεν έχει πού να αποθηκεύσει το ρεύμα που παράγουν οι ανεμογεννήτριες. Έτσι, ο διαχειριστής αναγκάζεται να «κατεβάζει τον διακόπτη» και να πετάμε κυριολεκτικά στα σκουπίδια , την ώρα που λίγες ώρες αργότερα πληρώνουμε ακριβό φυσικό αέριο και εισαγωγές για να καλύψουμε τη ζήτηση. Επενδυτικό ρεκόρ στα χαρτιά: Στην πρόσκληση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για χορήγηση όρων σύνδεσης σε έργα μπαταριών έως 4.700 MW, το ενδιαφέρον έσπασε κάθε ρεκόρ, με 831 αιτήματα συνολικής ισχύος 12.319 MW .

Στην πρόσκληση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για χορήγηση όρων σύνδεσης σε έργα μπαταριών έως 4.700 MW, το ενδιαφέρον έσπασε κάθε ρεκόρ, με . Η κρίσιμη καθυστέρηση στην πράξη: Παρότι η αξιολόγηση των αιτημάτων ολοκληρώθηκε, μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τα έργα αυτά να κατασκευαστούν και να μπουν στην πρίζα.

Μέχρι να συμβεί αυτό, η Ελλάδα θα συνεχίσει να πετάει στα σκουπίδια (μέσω περικοπών) ή να χαρίζει πάμφθηνη ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο, και οι καταναλωτές θα πληρώνουν το «μάρμαρο» των εισαγωγών και των ακριβών μονάδων φυσικού αερίου κάθε βράδυ.

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