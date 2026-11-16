«Ενεργειακή αιμορραγία» ενόψει χειμώνα: Πώς η Βουλγαρία θησαυρίζει με μπαταρίες, όσο η Ελλάδα μένει στα χαρτιά

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Το παράδοξο φαινόμενο της ελληνικής αγοράς ενέργειας —να εξάγουμε πάμφθηνο πράσινο ρεύμα το μεσημέρι και να εισάγουμε πανάκριβο ρεύμα το βράδυ—, όπως είχε αναδείξει και αποκαλύψει με αναλυτικά ρεπορτάζ το «Ποντίκι», επιβεβαιώνεται πλέον με τον πιο επίσημο τρόπο από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποκτά κρίσιμες διαστάσεις τώρα που μπαίνουμε στην καρδιά του χειμώνα.
Την ώρα που η Βουλγαρία έχει μετατραπεί σε περιφερειακό «ενεργειακό ταμιευτήρα» των Βαλκανίων, η Ελλάδα εξακολουθεί να πληρώνει το βαρύ τίμημα της καθυστέρησης στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταριών), μένοντας εκτεθειμένη στις βραδινές εκρήξεις της χονδρεμπορικής τιμής.
Η ακτινογραφία των διασυνδέσεων που δημοσίευσε η Κομισιόν (με βάση τα δεδομένα του Αυγούστου 2026) αποτυπώνει ανάγλυφα την ασυμμετρία:
Πίσω από αυτή την εμπορική κυριαρχία της Σόφιας δεν κρύβεται κάποιο μυστικό, αλλά επιθετικός σχεδιασμός και άμεση αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF):
Στην ελληνική πλευρά, το μεγάλο στοίχημα της αποθήκευσης παραμένει ακόμα στη φάση των διαδικασιών, γεγονός που αφήνει την αγορά αθωράκιστη τώρα που μειώνεται η ηλιοφάνεια και αυξάνονται οι ανάγκες θέρμανσης:
Μέχρι να συμβεί αυτό, η Ελλάδα θα συνεχίσει να πετάει στα σκουπίδια (μέσω περικοπών) ή να χαρίζει πάμφθηνη ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο, και οι καταναλωτές θα πληρώνουν το «μάρμαρο» των εισαγωγών και των ακριβών μονάδων φυσικού αερίου κάθε βράδυ.
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