Ζεφύρι: «Προσπάθησα να σώσω τον συνάδελφό μου, αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο», λέει ο επιζών πυροσβέστης 

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Τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο φλεγόμενο κτίριο στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο συνάδελφοί του, περιέγραψε ο 43χρονος πυροσβέστης που τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Ο πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αποκάλυψε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον 44χρονο συνάδελφό του, τον οποίο εντόπισε πεσμένο κοντά στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο. Ωστόσο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια όταν τελείωσε το οξυγόνο στη φιάλη του.

«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι κατέθεσε η 34χρονη

Η 34χρονη μητέρα, η οποία συνελήφθη μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες της, φέρεται να παραδέχθηκε ότι η οικογένεια πετούσε στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο του διπλανού εγκαταλελειμμένου χώρου.

Η 34χρονη διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, ενώ αναζητείται και ο πατέρας της οικογένειας, καθώς έχει εκδοθεί εις βάρος του ένταλμα σύλληψης. Οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, είναι αντιμέτωπες με την ίδια κατηγορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η μητέρα υποστήριξε ότι «στις 08:20 περίπου με μία σπάτουλα έβγαλα από την μεταλλική ξυλόσομπα που βρισκόταν στον κύριο χώρο του διαμερίσματος που διαμένω με την οικογένειά μου στάχτη και κάρβουνα από καύση που έγινε το προηγούμενο βράδυ». «Τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στην διπλανή είσοδο του κτηρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η μία ανήλικη κόρη κατέθεσε: «Μου ζήτησε η μαμά μου, να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας, σε ισόγειο κλειστό εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο που διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο. Σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες».

Τα θύματα της τραγωδίας

Θύματα της τραγωδίας ήταν ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης.

Οι δύο πυροσβέστες όρμησαν με αυτοθυσία στη φωτιά αφήνοντας την τελευταία τους πνοή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στο φλεγόμενο κτήριο στο Ζεφύρι. Και οι δύο υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός με πολυετή εμπειρία στο Πυροσβεστικό Σώμα, είχε αποφασίσει να καταταγεί στην Πυροσβεστική πριν από 15 χρόνια, μετά από ένα σοβαρό προσωπικό ατύχημα, ενώ ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης είχε αποφοιτήσει πριν λίγους μήνες.

Τα σενάρια για τη φονική πυρκαγιά

Οι στάχτες από την ξυλόσομπα στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου που πετιούνταν στο κλιμακοστάσιο φέρεται, να προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.

Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν ότι οι συλληφθείσες είχαν πετάξει τα υπολείμματα καύσης από την ξυλόσομπα στις σκάλες του υπογείου, όπου υπήρχαν συσσωρευμένα σκουπίδια, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Στις επικρατέστερες εκδοχές για τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζεται οι δύο άτυχοι πυροσβέστες να γλίστρησαν στη σκάλα που οδηγεί στο υπόγειο και να έχασαν τις αισθήσεις τους, να αποπροσανατολίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς με αποτέλεσμα να μη βρουν την έξοδο και να εγκλωβιστούν αλλά και να εξαντλήθηκε ο αέρας στις αναπνευστικές τους συσκευές, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

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