Ζεφύρι: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στις 3 συλληφθείσες και τον καταζητούμενο σύζυγό για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

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Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στην 34χρονη μητέρα για την φωτιά στο παλιό κτίριο στο Ζεφύρι, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών.

Μετά την παρουσία της στον εισαγγελέα, της ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό, όπως και στον σύζυγό της ο οποίος καταζητείται.

Οι ανήλικες κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Η 34χρονη και τα παιδιά της παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για να απολογηθούν.

Οι δύο επικρατέστερες εκδοχές

Δύο είναι τα σενάρια που μπορεί να προκάλεσαν τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Η πρώτη εκδοχή για την τραγωδία αναφέρει πως ενδεχομένως οι δύο πυροσβέστες να γλίστρησαν σε σκάλα εντός του κτιρίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να χάσουν τη ζωή τους.

Το δεύτερο σενάριο, που -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- είναι και το επικρατέστερο, είναι να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο υπόγειο, εξαιτίας της βεβαρυμμένης ατμόσφαιρας και να έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις, καθώς πληροφορίες ανέφεραν πως το οξυγόνο στις φιαλές των αναπνευστικών τους συσκευών είχε εξαντληθεί.

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι ο 44χρονος και οι κόρες του φέρονται να πέταγαν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου στάχτες από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για να ζεσταθούν στο ισόγειο όπου διέμεναν. Δεν αποκλείεται, λένε, η φωτιά να ξεκίνησε από τις στάχτες. Άλλωσε, κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός έναρξης και εξάπλωσης της φωτιάς.

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