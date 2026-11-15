Κατέρρευσε τμήμα εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν κατέρρευσε τμήμα εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, κοντά στη συμβολή με την οδό Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 15:40 και κινητοποιήθηκε άμεσα, προσεγγίζοντας το σημείο για προληπτικούς λόγους.

Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα ιστορικά ακίνητα που εξακολουθούν να διασώζονται στην άλλοτε ιδιαίτερα ακμαία οδό των Εξοχών. Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας άνω των 600 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης σχεδόν μισού στρέμματος και αποτελείται από τρεις ορόφους και ημιυπόγειο. Στο παρελθόν, στο ισόγειό του λειτουργούσε κατάστημα εστίασης, ενώ στο πίσω μέρος στεγαζόταν φροντιστήριο. Πριν από την οριστική εγκατάλειψή του, ο χώρος είχε μετατραπεί σε παλαιοπωλείο.

Από την κατάρρευση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, καθώς υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω υποχώρησης τμημάτων του κτιρίου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στο περιστατικό.

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