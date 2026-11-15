search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 17:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2026 17:47

Σάλος στη Νότια Κορέα με λογιστή που «αρίστευσε» σε τεστ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

15.11.2026 17:47
koreatis (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η βαθμολογία του ήταν σχεδόν τέλεια: συγκέντρωσε 397,5 βαθμούς με άριστα το 400 στον πρώτο γύρο του νοτιοκορεατικού τεστ για λογιστές, απαντώντας λάθος μόνο σε μία από τις 160 ερωτήσεις.

Μετά όμως εμφανίστηκαν οι υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Τελικά ο 34χρονος Χαν Γουόν-σεοκ παραδέχτηκε ότι αντέγραψε χρησιμοποιώντας μια μικροσκοπική κάμερα, κινητό τηλέφωνο και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του δικηγόρου του στο YouTube, ο 34χρονος προσθέτει ότι είχε δώσει ομολογία στην αστυνομία της Σεούλ ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντέγραψε.

«Αντέγραψα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των εξετάσεων για τη θέση του λογιστή φορολογικών υποθέσεων, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συσκευές και τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε. Πρόσθεσε ακόμη: «Χρησιμοποίησα μια μικροκάμερα για να φωτογραφίσω τις ερωτήσεις των εξετάσεων και τις έστειλα σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ στη συνέχεια έλεγξα τις απαντήσεις μου στο smartphone μου για να ολοκληρώσω την αντιγραφή».

Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες κατηγορίες ότι είχε αντιγράψει, ο Χαν είχε αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση.

Είπε ότι άλλαξε γνώμη αφού σκέφτηκε τα συναισθήματα του υποψηφίου που είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στις εξετάσεις. Συνέχισε ζητώντας συγγνώμη από τους άλλους υποψηφίους που είχαν περάσει τις εξετάσεις με δίκαιο τρόπο.

Εξήγησε ότι αντέγραψε για να προσπαθήσει να κερδίσει χρήματα και να βρει μια δουλειά που θα έκανε τους γονείς του να ξανανιώσουν περήφανοι γι’ αυτόν. Οι τυποποιημένες εθνικές εξετάσεις διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στην επαγγελματική πορεία των Νοτιοκορεατών, σημειώνει εξάλλου το BBC.

Το θέμα έφτασε μέχρι την προεδρία της Νότιας Κορέας: Ο επικεφαλής πολιτικής του προέδρου δήλωσε ότι θα ληφθούν νέα μέτρα για την πρόληψη της απάτης και προειδοποίησε ότι τα «παρελθόντα αδικήματα θα εντοπιστούν και θα διωχθούν μέχρι τέλους».

Όσοι διαπιστωθεί ότι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να αντιγράψουν στις εξετάσεις φορολογικής λογιστικής θα χάσουν την πιστοποίησή τους και θα τους απαγορευτεί να ξαναδώσουν τις εξετάσεις για πέντε χρόνια, ανέφερε η κυβέρνηση.

Λόγω της σημασίας των εθνικών εξετάσεων, τα περιστατικά αντιγραφής δεν είναι ασυνήθιστα στη Νότια Κορέα, ενώ πλέον χρησιμοποιείται και η τεχνητή νοημοσύνη. Τον Οκτώβριο δύο υποψήφιοι για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο χρησιμοποίησαν γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης για να προσπαθήσουν να αντιγράψουν στις εισαγωγικές εξετάσεις σε δύο πανεπιστήμια της Σεούλ.

Διαβάστε επίσης:

Νάπολη: Δέος και συγκίνηση με το έργο «Άγιες Μητέρες της Γάζας» (Photo)

Τρόμος με μεθυσμένο επιβάτη με μαχαίρι σε πτήση από Ισλανδία προς Μιλάνο

Ιράν: Η στιγμή που τάνκερ τυλίγονται στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες στο Ορμούζ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την μητέρα και τις δύο κόρες της, για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

pirosvestiki-rodopi
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε τμήμα εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

koreatis (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νότια Κορέα με λογιστή που «αρίστευσε» σε τεστ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

phil-collins-lilly-collins
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Φιλ Κόλινς με μπαστούνι και συνοδό τη κόρη του, Λίλι, στην τιμητική βραδιά του στο Rock & Roll Hall of Fame

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

kefalogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ενημέρωση που θύμιζε οπερέτα από τον Γεραπετρίτη, δεν είδε κανείς την επίμαχη γαλλική ρηματική διακοίνωση

giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βενιζέλος επιστρέφει στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι - Τα μετεκλογικά σενάρια, ο ρόλος του Σαμαρά και το θρίλερ της επόμενης ημέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 17:59
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την μητέρα και τις δύο κόρες της, για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

pirosvestiki-rodopi
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε τμήμα εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

koreatis (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νότια Κορέα με λογιστή που «αρίστευσε» σε τεστ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

1 / 3