Σάλος στη Νότια Κορέα με λογιστή που «αρίστευσε» σε τεστ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

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Η βαθμολογία του ήταν σχεδόν τέλεια: συγκέντρωσε 397,5 βαθμούς με άριστα το 400 στον πρώτο γύρο του νοτιοκορεατικού τεστ για λογιστές, απαντώντας λάθος μόνο σε μία από τις 160 ερωτήσεις.

Μετά όμως εμφανίστηκαν οι υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Τελικά ο 34χρονος Χαν Γουόν-σεοκ παραδέχτηκε ότι αντέγραψε χρησιμοποιώντας μια μικροσκοπική κάμερα, κινητό τηλέφωνο και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του δικηγόρου του στο YouTube, ο 34χρονος προσθέτει ότι είχε δώσει ομολογία στην αστυνομία της Σεούλ ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντέγραψε.

«Αντέγραψα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των εξετάσεων για τη θέση του λογιστή φορολογικών υποθέσεων, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συσκευές και τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε. Πρόσθεσε ακόμη: «Χρησιμοποίησα μια μικροκάμερα για να φωτογραφίσω τις ερωτήσεις των εξετάσεων και τις έστειλα σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ στη συνέχεια έλεγξα τις απαντήσεις μου στο smartphone μου για να ολοκληρώσω την αντιγραφή».

Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες κατηγορίες ότι είχε αντιγράψει, ο Χαν είχε αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση.

Είπε ότι άλλαξε γνώμη αφού σκέφτηκε τα συναισθήματα του υποψηφίου που είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στις εξετάσεις. Συνέχισε ζητώντας συγγνώμη από τους άλλους υποψηφίους που είχαν περάσει τις εξετάσεις με δίκαιο τρόπο.

Εξήγησε ότι αντέγραψε για να προσπαθήσει να κερδίσει χρήματα και να βρει μια δουλειά που θα έκανε τους γονείς του να ξανανιώσουν περήφανοι γι’ αυτόν. Οι τυποποιημένες εθνικές εξετάσεις διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στην επαγγελματική πορεία των Νοτιοκορεατών, σημειώνει εξάλλου το BBC.

Το θέμα έφτασε μέχρι την προεδρία της Νότιας Κορέας: Ο επικεφαλής πολιτικής του προέδρου δήλωσε ότι θα ληφθούν νέα μέτρα για την πρόληψη της απάτης και προειδοποίησε ότι τα «παρελθόντα αδικήματα θα εντοπιστούν και θα διωχθούν μέχρι τέλους».

Όσοι διαπιστωθεί ότι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να αντιγράψουν στις εξετάσεις φορολογικής λογιστικής θα χάσουν την πιστοποίησή τους και θα τους απαγορευτεί να ξαναδώσουν τις εξετάσεις για πέντε χρόνια, ανέφερε η κυβέρνηση.

Λόγω της σημασίας των εθνικών εξετάσεων, τα περιστατικά αντιγραφής δεν είναι ασυνήθιστα στη Νότια Κορέα, ενώ πλέον χρησιμοποιείται και η τεχνητή νοημοσύνη. Τον Οκτώβριο δύο υποψήφιοι για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο χρησιμοποίησαν γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης για να προσπαθήσουν να αντιγράψουν στις εισαγωγικές εξετάσεις σε δύο πανεπιστήμια της Σεούλ.

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