Κόκκινα δάνεια: Ώρα απαντήσεων για funds, servicers και «Ηρακλή» – Εξεταστική ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, προ των ευθυνών της η ΝΔ

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Σε μια πολιτικά φορτισμένη κοινοβουλευτική αναμέτρηση για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων οδηγείται η Βουλή την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, όταν θα συζητηθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Η πρωτοβουλία επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της τελευταίας δεκαετίας: τι απέγιναν τα δάνεια που μεταβιβάστηκαν από τις τράπεζες και με ποιους όρους αντιμετωπίζονται σήμερα οι οφειλέτες τους. Η Κουμουνδούρου, με σημερινή ανακοίνωσή της, καλεί τη Βουλή να διερευνήσει τις πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης, τη λειτουργία του συστήματος και τις πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Η μεταφορά μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός των τραπεζικών ισολογισμών συνέβαλε στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Δεν έλυσε, όμως, αυτομάτως το πρόβλημα των δανειοληπτών.

Πλειστηριασμοί, καταγγελίες για αδιαφανείς διαδικασίες, δυσκολίες συνεννόησης με τους servicers και αμφισβητούμενες απαιτήσεις εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά ζητήματα για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα «Ηρακλής», μέσω του οποίου το Δημόσιο παρείχε εγγυήσεις για τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, δημιουργεί ένα δεύτερο κρίσιμο πεδίο ελέγχου.

Ποιο είναι το πραγματικό ύψος της έκθεσης του Δημοσίου; Πόσες εγγυήσεις παραμένουν ενεργές και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν; Οι κρατικές εγγυήσεις δεν αποτελούν αυτομάτως δημοσιονομική ζημία. Αποτελούν, όμως, ενδεχόμενη υποχρέωση που απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία.

Το πολιτικό τεστ της Τετάρτης

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μετατρέψει τη συζήτηση σε δοκιμασία πολιτικών ευθυνών για την κυβέρνηση, ζητώντας από κάθε κόμμα να τοποθετηθεί επί της πρότασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η στάση του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς και η επιχειρηματολογία με την οποία η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει το αίτημα κοινοβουλευτικής διερεύνησης.

Η κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί τη βελτίωση της εικόνας των τραπεζών και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ανακούφιση των δανειοληπτών;

Η συζήτηση της Τετάρτης θα δείξει αν υπάρχει πολιτική βούληση να εξεταστούν σε βάθος οι επιπτώσεις ενός συστήματος που άλλαξε τον τραπεζικό χάρτη, αλλά άφησε ανοιχτούς πολλούς λογαριασμούς με την κοινωνία.

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