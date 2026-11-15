Κυριάκος Μητσοτάκης: Σφοδρές αντιδράσεις από την αντοπολίτευση για την κυριακάτικη ανάρτησή του – Όλες οι ανακοινώσεις

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Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε για μια ακόμα φορά η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΠΑΣΟΚ: Αφηγητής ιστοριών φανταστικών success stories ο πρωθυπουργός

«Ο Πρωθυπουργός με τη σημερινή του ανάρτηση μετατρέπεται σε αφηγητή ιστοριών φανταστικών success stories» ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Η εικονική πραγματικότητα του κ. Μητσοτάκη δεν πείθει πλέον κανέναν. Τα επτάμισι χρόνια χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων δεν κρύβονται. Τα ζει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα στην καθημερινότητα τους.

Ο Πρωθυπουργός επαίρεται ότι το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 15,7%, επικαλούμενος ανάλυση των Financial Times. Αποσιωπά, όμως, ότι η ίδια η οικονομία μεγάλωσε λιγότερο.

Πώς γίνεται αυτό; Το ΑΕΠ διαιρείται με λιγότερους κατοίκους και έτσι η αύξηση ανά κάτοικο εμφανίζεται μεγαλύτερη. Αυτή ακριβώς την επίδραση των δημογραφικών μεταβολών αναδεικνύουν οι Financial Times.

Αντί να πανηγυρίζει για τον δείκτη, θα έπρεπε να ανησυχεί για τους ανθρώπους. Για τους νέους που φεύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες δουλειές και αξιοπρεπείς μισθούς. Για το δημογραφικό πρόβλημα που υπονομεύει το μέλλον της χώρας. Για έναν πληθυσμό που συνεχίζει να μειώνεται και μετά το 2019, ενώ η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια.

Ο πραγματικός κατάλογος «επιτυχιών» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να αναφέρεται, είναι και η τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη και παραγωγικότητα.

Ακόμα και το σχέδιο προϋπολογισμού που η κυβέρνηση κατέθεσε προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Φορά το προσωπείο της “υπεύθυνης” διακυβέρνησης, αλλά δεν έχει απάντηση:

Για ποιο λόγο δεν επέτρεψε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, γιατί απέρριψε την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας , τη θέσπιση του δικαιώματος προαίρεσης και τον περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών;

Γιατί δεν δέχτηκε την πρόταση μας για υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στο εξωδικαστικό μηχανισμό και τις διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων στις 120 δόσεις;

Γιατί αρνήθηκε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την μετάπτωση από τα πανάκριβα κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια στα οποία παρέσυρε η κυβέρνηση τους καταναλωτές, σε σταθερά φθηνότερα τιμολόγια;

Γιατί δεν δέχτηκε την άρση των ηλικιακών περιορισμών στο επίδομα των 400 ευρώ εξαιρώντας 400.000 συνταξιούχους από την οικονομική υποστήριξη;

Γιατί δεν δέχτηκε την πρόταση μας για σύνδεση της αύξησης των αναπηρικών επιδομάτων με την αύξηση του κατώτατου μισθού και την αύξηση του χρόνου διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους εποχικούς εργαζόμενους;

Γιατί δεν τα θέτει στην ψηφοφορία; Φοβάται ότι οι βουλευτές του μπορεί να υπερψηφίσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και να αποκαλυφθεί η κοινωνική αναλγησία του;

Οι πολίτες κρίνουν και συγκρίνουν. Ο ίδιος αθέτησε κατά επανάληψη τις δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες . Στη «συμφωνία αλήθειας» που δήθεν υπέγραψε με τους πολίτες το 2023 εξαπατώντας τους, κρίθηκε στρατηγικός κακοπληρωτής.

Με την πολιτική του δεν βγαίνει ο λογαριασμός κάθε μήνα για την κοινωνική πλειοψηφία. Η αλαζονική Λουδοβίκεια λογική του Πρωθυπουργού θα καταδικαστεί στην κάλπη. Στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός θα του στείλει τον λογαριασμό».

KKE: Οι μόνοι που ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του στηρίζουν είναι οι ενεργειακοί όμιλοι

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του τονίζει πως: «Όσο χαμηλά και να βάλει ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτηση του το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, δεν πρόκειται να εφησυχάσει τον λαό για το επικίνδυνο παζάρι των κυριαρχικών δικαιωμάτων που έχει στηθεί, με μεσάζοντες τους “ισχυρούς συμμάχους” της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων.

Ένα απαράδεκτο παζάρι, που αποδεικνύει τελικά ότι οι μόνοι που ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του στηρίζουν είναι οι ενεργειακοί όμιλοι, που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ κερδοφορίας και ετοιμάζονται για ακόμα περισσότερα με τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό “κόμβο”, την ώρα που η λαϊκή οικογένεια βυθίζεται στην ενεργειακή φτώχεια.

Κανένα πρόβλημα βέβαια δεν λύνει η όποια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, τη στιγμή που ακόμα περισσότερα λαϊκά νοικοκυριά θα μείνουν φέτος έξω λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων, που δεν τιμαριθμοποιούνται.

Αν η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα ήθελαν πραγματικά να δώσουν ανάσα στους εργαζόμενους, θα στήριζαν τις προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στο ρεύμα και τα καύσιμα και για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και τα κέρδη των διυλιστηρίων».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο πρωθυπουργός επιλέγει να αγνοήσει την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια πολίτες

Σε σχετική ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι: «Η εβδομάδα που ξεκινά είναι εβδομάδα αποφάσεων για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής». Η Βουλή καλείται να αναλάβει τις ευθύνες της. Να ελέγξει τις πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης, τη λειτουργία του συστήματος και τις πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης, στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του, πανηγυρίζει για τις επιδόσεις της οικονομίας. Επιλέγει, όμως, να αγνοήσει την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια πολίτες.

Ο πληθωρισμός πλησιάζει το 6%, το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί κατά 15% και το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ακριβύνει σχεδόν 40% μέσα σε έναν χρόνο.

Οι τιμές τρέχουν, η αγοραστική δύναμη υποχωρεί και ο μισθός τελειώνει πριν από τον μήνα.

Ο πρωθυπουργός διαφημίζει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ η κυβέρνησή του αρνείται να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα και να περιορίσει τα υπερκέρδη στην ενεργειακή αγορά.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από τον ΦΠΑ ξεπέρασαν τα 23 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά περίπου 1 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης έφτασε τα 11,1 δισ. ευρώ.

Όσο ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο αυξάνεται και ο ΦΠΑ που πληρώνουν οι πολίτες για τις ίδιες αγορές. Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα φορολογικά έσοδα και ενισχύει τα πλεονάσματα.

Η κυβέρνηση εισπράττει περισσότερα από την ακρίβεια και επιστρέφει ένα μέρος τους με επιδόματα. Αρνείται να μειώσει ουσιαστικά τους έμμεσους φόρους και να ενισχύσει μόνιμα τα εισοδήματα.

Η κυβέρνηση συσσωρεύει πλεονάσματα, ενώ τα νοικοκυριά συσσωρεύουν χρέη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις: 13η σύνταξη, 13ο μισθό στο Δημόσιο, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και τα φάρμακα, μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, δημόσια ΔΕΗ, αυξήσεις μισθών μέσω συλλογικών συμβάσεων και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας.

Ο δημοσιονομικός χώρος πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία, με μόνιμα μέτρα που ενισχύουν την αγοραστική δύναμη και μειώνουν το κόστος ζωής.

Για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, οι πανηγυρισμοί του πρωθυπουργού δεν απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα.

Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι το έργο προχωρά «χωρίς αναταράξεις και χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Γιατί, λοιπόν, χρειάστηκε γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία; Τι ακριβώς αναφέρει το έγγραφο; Γιατί η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για την περιοχή; Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση των ερευνών;

Η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών δεν εξαντλεί τη θεσμική υποχρέωση της κυβέρνησης για πλήρη διαφάνεια.

Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι δεν δημιουργείται προηγούμενο αναζήτησης συναίνεσης τρίτων για την άσκησή τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει στο αίτημα για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και πλήρη ενημέρωση για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης και τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκεκριμένο σχέδιο και αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Διεκδικούμε την επιστροφή των πλεονασμάτων στην κοινωνία, την προστασία της αγοραστικής δύναμης, την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου για τα κόκκινα δάνεια και τροπολογίες για την προστασία των δανειοληπτών και την κατάργηση των προνομίων των servicers.

Την Τετάρτη, κάθε πολιτική δύναμη και κάθε βουλευτής θα κληθεί να τοποθετηθεί απέναντι στην πρότασή μας για Εξεταστική Επιτροπή. Να αποφασίσει αν θα στηρίξει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα κόκκινα δάνεια, τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να διεκδικεί απαντήσεις, λογοδοσία και ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών.

Με συγκεκριμένες προτάσεις, κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και καθαρό πολιτικό σχέδιο, διεκδικούμε την επιστροφή των πλεονασμάτων στην κοινωνία, την προστασία της κατοικίας και μια οικονομία που υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Έχουμε σχέδιο. Παίρνουμε πρωτοβουλίες. Διεκδικούμε λύσεις».

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