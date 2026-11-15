Τένις: Σάλος για τις εξυβρίσεις της Σαμπαλένκα στη Σβιτολίνα στο WTA Finals – Ζήτησε συγγνώμη η Λευκορωσίδα (Video)

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Σφοδρές αντιδράσεις στην Ουκρανία προκάλεσε το ξέσπασμα της Αρίνα Σαμπαλένκα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής της με την Ελίνα Σβιτολίνα στο WTA Finals, με τη Λευκορωσίδα τενίστρια να κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε χυδαίες εκφράσεις εναντίον της Ουκρανής αντιπάλου της ή των Ουκρανών γενικότερα.

Ένα σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησε την αντιπαράθεση, αναγκάζοντας τη Σαμπαλένκα να προχωρήσει σε δημόσια συγγνώμη και να ξεκαθαρίσει ότι τα λόγια της δεν απευθύνονταν στη Σβιτολίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα των δύο αθλητριών στο Indian Wells της Καλιφόρνιας, όπου η Σβιτολίνα επικράτησε με 6-3, 3-6, 6-1, αποκλείοντας τη Σαμπαλένκα από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η Λευκορωσίδα, εμφανώς εκνευρισμένη από την εξέλιξη του τρίτου σετ, καταγράφηκε να εκφράζεται οργισμένα στα ρωσικά. Το σχετικό απόσπασμα αναπαράχθηκε ευρέως, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν ότι οι εκφράσεις της είχαν υβριστικό και αντιουκρανικό περιεχόμενο.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανών και Λευκορώσων αθλητών παραμένουν τεταμένες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Το βίντεο και οι καταγγελίες για τις χυδαίες εκφράσεις

Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν ο λογαριασμός «Ukrainian Tennis • BTU» δημοσίευσε στην πλατφόρμα X ένα βίντεο διάρκειας μόλις λίγων δευτερολέπτων, στο οποίο η Σαμπαλένκα εμφανίζεται εκνευρισμένη και φαίνεται να προφέρει κάποια λόγια στα ρωσικά. Οι διαχειριστές του λογαριασμού υποστήριξαν, βασιζόμενοι στην ανάγνωση των χειλιών της, ότι η τενίστρια ενδέχεται να χρησιμοποίησε ιδιαίτερα προσβλητικές εκφράσεις.

🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”?



These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina.



What a… pic.twitter.com/xge5dqdigZ — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

Στην ανάρτηση παρουσιάζονταν δύο πιθανές εκδοχές: είτε μια χυδαία αναφορά στους Ουκρανούς συνολικά είτε μια προσωπική προσβολή κατά της Ελίνα Σβιτολίνα, με υβριστικό χαρακτηρισμό που περιλάμβανε την εθνικότητά της.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εκφράσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, καθώς στο επίμαχο απόσπασμα δεν ακούγεται καθαρά η φωνή της Σαμπαλένκα. Η ερμηνεία των λόγων της στηρίζεται στις κινήσεις των χειλιών της και όχι σε αναγνωρίσιμο ηχητικό υλικό. Η ανάρτηση συνόδευε το βίντεο με αιχμηρό σχόλιο για τη συμπεριφορά της Λευκορωσίδας και τη συζήτηση γύρω από την άρνηση των Ουκρανών αθλητών να ανταλλάσσουν χειραψίες με Ρώσους και Λευκορώσους αντιπάλους.

Το περιστατικό αναπαράχθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας έντονη συζήτηση για τη συμπεριφορά της Σαμπαλένκα αλλά και για το κατά πόσο οι εκφράσεις της μπορούσαν να θεωρηθούν εθνική προσβολή.

Η συγγνώμη της Σαμπαλένκα: «Δεν απευθυνόμουν στην Ελίνα»

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η Σαμπαλένκα τοποθετήθηκε δημόσια μέσω Instagram, επιχειρώντας να εξηγήσει τι συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η 28χρονη αθλήτρια αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η οργισμένη αντίδρασή της είχε στόχο τη Σβιτολίνα.

«Θέλω να διευκρινίσω κάτι από τον πρόσφατο αγώνα μου που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Το σχόλιό μου δεν απευθυνόταν στην Ελίνα», ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο εκνευρισμός της προκλήθηκε από τη συμπεριφορά ορισμένων φιλάθλων στις εξέδρες.

«Ήμουν εκνευρισμένη με μια μικρή ομάδα θεατών που πανηγύριζαν έντονα τα λάθη μου και αντέδρασα συναισθηματικά εκείνη τη στιγμή», εξήγησε. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι η αντίδρασή της δεν ήταν σωστή και ζήτησε συγγνώμη. «Θα έπρεπε να είχα διαχειριστεί διαφορετικά την απογοήτευσή μου και ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε προσέβαλα», πρόσθεσε.

Η Σαμπαλένκα ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της συγχαίροντας τη Σβιτολίνα για την εμφάνισή της και ευχόμενη καλή συνέχεια στη διοργάνωση. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιες ακριβώς λέξεις χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η απάντηση της Σβιτολίνα και οι αναφορές στον πόλεμο

Για το περιστατικό ρωτήθηκε και η Ελίνα Σβιτολίνα, η οποία είχε ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό του WTA Finals, έπειτα από τη νίκη της επί της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα. Η Ουκρανή τενίστρια απέφυγε να κλιμακώσει προσωπικά την αντιπαράθεση, αναγνωρίζοντας ότι και οι δύο αθλήτριες έχουν τους δικούς τους υποστηρικτές.

«Έχουμε παίξει πολλές φορές με την Αρίνα. Εκείνη έχει τους φιλάθλους της και εγώ τους δικούς μου», ανέφερε. Σχολιάζοντας τη δημόσια τοποθέτηση της Σαμπαλένκα, σημείωσε ότι είχε ενημερωθεί για όσα κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξέφρασε την επιθυμία οι μεταξύ τους αγώνες να διεξάγονται σε κλίμα σεβασμού. «Ελπίζω οι αγώνες μεταξύ μας να αντιμετωπίζονται με σεβασμό», υπογράμμισε.

Η Σβιτολίνα αναφέρθηκε επίσης στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχθεί κατά καιρούς, τα οποία σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως εξήγησε, η ένταση γύρω από τις αναμετρήσεις της με αθλήτριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς συχνά μεταφέρεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γιατί οι δύο αθλήτριες δεν ανταλλάσσουν χειραψία

Η σχέση της Σβιτολίνα με τη Σαμπαλένκα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της πολιτικής έντασης που συνοδεύει τις αναμετρήσεις τους. Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Σβιτολίνα και άλλες Ουκρανές τενίστριες αρνούνται να ανταλλάξουν τη συνηθισμένη χειραψία μετά το τέλος των αγώνων με αντιπάλους από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία.

Πρόκειται για μια συμβολική στάση διαμαρτυρίας, με την οποία οι Ουκρανές αθλήτριες επιχειρούν να υπενθυμίζουν ότι ο πόλεμος συνεχίζεται.

Η Λευκορωσία αποτελεί στενό σύμμαχο της Ρωσίας και είχε επιτρέψει τη χρησιμοποίηση του εδάφους της κατά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής.

Η Σαμπαλένκα αγωνίζεται στις διεθνείς διοργανώσεις υπό ουδέτερο καθεστώς και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν υποστηρίζει τον πόλεμο. Ωστόσο, οι σχέσεις της με το καθεστώς του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο της ουκρανικής κριτικής.

Το 2023, κατά τη διάρκεια του Roland Garros, η Σαμπαλένκα είχε ερωτηθεί επανειλημμένα για τη στάση της απέναντι στον Λουκασένκο και τη ρωσική εισβολή, δηλώνοντας ότι αντιτίθεται στον πόλεμο. Η πολιτική διάσταση είχε γίνει εμφανής και στον ημιτελικό του Australian Open τον Ιανουάριο του 2026, όταν η Σβιτολίνα και η Σαμπαλένκα δεν αντάλλαξαν χειραψία μετά τη νίκη της Λευκορωσίδας.

Ανάλογη εικόνα υπήρξε και στην αναμέτρηση της Παρασκευής στο Indian Wells.

Η ήττα που απέκλεισε τη Σαμπαλένκα από το WTA Finals

Πέρα από τις αντιδράσεις, η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη αγωνιστική σημασία. Η Σβιτολίνα επικράτησε με 6-3, 3-6, 6-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά και αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Σαμπαλένκα.

Η Λευκορωσίδα, πρώην Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος τεσσάρων τίτλων Grand Slam, εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένη στο καθοριστικό τρίτο σετ, κατά το οποίο η αντίπαλός της πήρε τον έλεγχο του αγώνα.

Μετά την ήττα της, η Σαμπαλένκα δεν προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Αντίθετα, η Σβιτολίνα συνέχισε την πορεία της στη διοργάνωση, νικώντας την Νόσκοβα στον ημιτελικό και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει τη 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα.

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