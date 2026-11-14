Ποινή 12 αγωνιστικών στον Οβόνο για την θανατηφόρα σύγκρουση με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα

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Ο τερματοφύλακας της FC Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο, τιμωρήθηκε χθες (13/11) με αποκλεισμό 12 αγώνων από την πειθαρχική επιτροπή της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, μετά την σύγκρουση με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ που οδήγησε στο θάνατο του επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, κατά τη διάρκεια αγώνα της La Liga 2 στις 2 Νοεμβρίου.

Ο διεθνής τερματοφύλακας της Ισημερινής Γουινέας, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από μία σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον ντε Μιγκέλ Αλμέιδα σε μία προσπάθεια να απομακρύνει μία μπάλα περίπου στη μέση του γηπέδου. Μετά τη σύγκρουση, ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και μία ημέρα αργότερα απεβίωσε.

Η ανακοίνωση της επιτροπής

«Η αξιολόγηση της υπό εξέταση συμπεριφοράς σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να βασίζεται στα γεγονότα που καταγράφονται ρητά στην αναφορά του διαιτητή, η οποία αναφέρει ότι ο παίκτης αποβλήθηκε για “βίαιο χτύπημα αντιπάλου στο στήθος με το πόδι του, χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη, ενώ η μπάλα ήταν σε παιχνίδι“», ανέφερε η επιτροπή σε δήλωσή της.

«Η τραγική κατάληξη του περιστατικού, που οδήγησε στο θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της περιγραφόμενης συμπεριφοράς και τις συνοδευτικές περιστάσεις… δικαιολογείται η μέγιστη κύρωση, δηλαδή η αποβολή από 12 αγώνες».

Έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Η αστυνομία της Ισπανίας είχε ανακοινώσει ότι ξεκίνησε έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία εξ αμελείας για το περιστατικό. Η Ομάδα Ανθρωποκτονιών της Εθνικής Αστυνομίας στη Σάντα Κρουζ της Τενερίφης εξέτασε τις συνθήκες του θανάτου, ενώ στην έρευνα θα εμπλακούν και οι εισαγγελείς.

Οι δικαστικές αρχές των Καναρίων Νήσων δήλωσαν ότι η έναρξη έρευνας για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ αποτελεί μια τυπική διαδικασία, καθώς κάθε θάνατος που θεωρείται μη φυσικός σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία ενεργοποιεί αυτόματα τη διεξαγωγή δικαστικής έρευνας.

«Οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου»

Ο Οβόνο δήλωσε ότι βιώνει τις «πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου» μετά το θάνατο του Ντε Μιγκέλ. «Αυτές είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου. Δυσκολεύομαι να βρω τα λόγια, και μου είναι πολύ δύσκολο να επεξεργαστώ ό,τι έχει συμβεί», δήλωσε ο τερματοφύλακας σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο σύλλογός του την περασμένη εβδομάδα.

«Νιώθω απέραντο πόνο για την απώλεια του Jesús. Σκέφτομαι αυτόν, την οικογένειά του και όλους τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Γνωρίζω ότι θα υπάρξουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα αντιμετωπίσω ό,τι προκύψει με τον μέγιστο σεβασμό. Αλλά αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο εκτός από τον Χεσούς και τον πόνο που βιώνουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς».

Ο προπονητής της FC Andorra, Κάρλες Μάνσο, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα είναι ο Οβόνο που θα αποφασίσει αν και πότε θα επιστρέψει στο ποδόσφαιρο μετά το τραγικό περιστατικό.

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