Χάρης Δούκας για ΚΕΔΕ: «Υποταγή ή διεκδίκηση» – Σκληρή επίθεση στη φιλοκυβερνητική πλειοψηφία

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Σφοδρή επίθεση στη φιλοκυβερνητική πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, με αφορμή όσα διαδραματίστηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της Ένωσης στην Καλαμάτα, εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με άρθρο του στην εφημερίδα «Στο Καρφί», υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Υποταγή ή διεκδίκηση».

Ο Χάρης Δούκας καταγγέλλει ότι η πλειοψηφία επέλεξε να λειτουργήσει ως «προθάλαμος του Μαξίμου», αποφεύγοντας να συγκρουστεί με την κυβερνητική πολιτική που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί τους δήμους σε οικονομική ασφυξία και θεσμική απαξίωση. Παράλληλα, επαναφέρει την πρόταση για πανελλαδική κινητοποίηση στις 25 Νοεμβρίου, με κλείσιμο των δήμων, θέτοντας το δίλημμα ανάμεσα στη διεκδίκηση και την υποταγή.

Ολόκληρο το άρθρο του Χάρη Δούκα στο ΚΑΡΦΙ:

Υποταγή ή διεκδίκηση

Μια εβδομάδα μετά τα όσα απαράδεκτα έγιναν στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, είναι η ώρα να αξιολογήσουμε τα πραγματικά αίτια που ώθησαν την φιλοκυβερνητική πλειοψηφία σε αυτές τις συμπεριφορές.

Γιατί μέσα στο Συνέδριο υπήρξε ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση δυο ριζικά διαφορετικών «γραμμών» για την Αυτοδιοίκηση και το μέλλον της.

Από τη μία η φιλοκυβερνητική πλειοψηφία. Που δεν δίστασε να μετατρέψει την ΚΕΔΕ σε προθάλαμο του Μαξίμου.

Ενώ στις ομιλίες τους οι Σύνεδροι παρουσίασαν την ανησυχία και την αγανάκτηση τους για τη ζοφερή εικόνα των Δήμων και την απαξίωση της Αυτοδιοίκησης, το ψήφισμα της πλειοψηφίας τους αγνόησε επιδεικτικά.

Έφερε ένα ψήφισμα, ουσιαστικά ένα απέραντο κατάλογο αιτημάτων χωρίς ιεράρχηση, χωρίς στοχεύσεις και προτεραιότητες και πρότεινε να γίνουν κινητοποιήσεις την ημέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού (!!) δηλαδή όταν όλα θα έχουν τελειώσει. Μη τυχόν και στεναχωρηθούν οι κυβερνώντες.

Δεν είχαν ούτε το θάρρος να δείξουν και να καταδικάσουν τον υπεύθυνο για τα σημερινά αδιέξοδα που βιώνουμε: Την κυβέρνηση και την πολιτική της.

Ανέχονται να σιωπούν απέναντι στις συνεχείς επιθέσεις της Κυβέρνησης και την αφαίρεση αρμοδιοτήτων, αρκούμενοι σε αερολογίες.

Δεν σχολίασαν ούτε την απαξιωτική δήλωση του Πρωθυπουργού που έστειλε ευθέως την επίλυση των προβλημάτων μας στις καλένδες ( όταν θα έχουμε παγκόσμια ειρήνη).

Από την άλλη η προοδευτική παράταξη. Που επιχείρησε να εκφράσει το κλίμα του Συνεδρίου, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους.

Πρώτον, ότι έχουμε μια εχθρική προς την Αυτοδιοίκηση Κυβέρνηση.

Δεύτερον, ότι έχουμε ανάγκη την διαμόρφωση ενός σαφούς διαδικαστικού πλαισίου, με συγκεκριμένους ώριμους στόχους. Όπου πρέπει να επικεντρώσουμε και να επιδιώξουμε λύσεις.

• Ζητήσαμε να αποδοθούν στους Δήμους τα 2,5 δις ευρώ που λείπουν από τα Ταμεία μας, για να καλυφθούν βασικές λειτουργικές δαπάνες και να συντηρηθούν οιυποδομές.

• Ζητήσαμε να πληρώνουμε για την ενέργεια, όσο πληρώνουν οι βιομηχανίες και οι μεγάλοι καταναλωτές.

• Να υπάρξει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις υποδομές (σχολεία, κοινωνικές υποδομές, πολεοδομία).

• Ζητήσαμε να έχουμε ρόλο στην ανακύκλωση των απορριμμάτων, στις πολιτικές στέγασης, στην αντιμετώπιση των συνεπειών του υπερτουρισμού.

Δεν μας άκουσαν. Υπονόμευσαν στην προσπάθεια τους –οι της κυβερνητικής πλειοψηφίας –το κύρος του Συνεδρίου και την ΚΕΔΕ, επιχειρώντας να μας φιμώσουν.

Δεν τα κατάφεραν. Εμείς επιμένουμε.

Ζητήσαμε και πάλι τους ζητάμε από την ΚΕΔΕ, να διεκδικήσουμε με αποτελεσματικότητα αυτά που μας ανήκουν.

Με ένα μήνυμα δυνατό και αποτελεσματικό.

Με πρώτο βήμα τη συμμετοχή στην πανελλαδική κινητοποίηση στις 25/11, κλείνοντας τους Δήμους και δίνοντας το παρών στις συγκεντρώσεις που προγραμματίζονται.

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