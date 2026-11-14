«Ζητώ συγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο»: Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα μετά τη σύλληψη για ντόπινγκ

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Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα, αδερφό του Ολυμπιονίκη, για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών.

Ο 58χρονος Οδυσσέας Δήμας συνελήφθη και κατηγορείται ότι προμήθευε νεαρούς αθλητές με απαγορευμένες ουσίες, ανάμεσά τους, σύμφωνα με την έρευνα, ακόμη και ανήλικα παιδιά.

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών, με το βαρύ επίθετο, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Και ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις, ο ίδιος ο κατηγορούμενος «έσπασε τη σιωπή» του και μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του ΜEGA από το κρατητήριο: «Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου.

«Η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία. Αυτό το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και μου καταλόγισε ΑΜΕΛΕΙΑ. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, πλην ελάχιστων, που θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους», πρόσθεσε.

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα», κατέληξε.

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