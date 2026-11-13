Οδυσσέας Δήμας: Δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα – Τι βρέθηκαν σε ιδιόχειρες σημειώσεις του, τι ισχυρίζεται η πλευρά του

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Την Δευτέρα αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιων του ανακριτή ο Οδυσσέας Δήμας, ο αδελφός του Πύρρου Δήμα, για την υπόθεση ντόπινγκ.

Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε δικογραφία για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο topontiki.gr, από το περιβάλλον του τονίζουν πως τα σκευάσματα τα οποία κατασχέθηκαν, δεν είναι όλα απαγορευμένες ουσίες, ενώ κάποια είναι για προσωπική χρήση και υπάρχουν -όπως ισχυρίζονται- αποδείξεις γι΄αυτό.

Επίσης, όπως είναι γνωστό, από το 2025 έχει σταματήσει να προπονεί λόγω 12ετους τιμωρία του για την υπόθεση της ουσίας στην οποία βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ο γιος του.

Από το περιβάλλον του απορρίπτουν τις κατηγορίες περί εμπορίας -κάτι που αναμένεται να αναφέρει και στον ανακριτή- ενώ για τα δελτία αθλητών που φέρεται να βρέθηκαν στην κατοχή του, πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για δελτία αθλητών που δεν έχουν ανανεωθεί και δεν είναι ενεργά.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με πηγές, στα κατασχεθέντα από την έρευνα υπάρχουν και ιδιόχειρες σημειώσεις στις οποίες φέρονται να υπάρχουν υπογραφές και ονόματα αθλητών με τα ποσά που έδιναν για να πάρουν ουσίες, καθώς και οι ουσίες που λάμβαναν.

Οι κατηγορίες στο παρελθόν για τον Οδυσσέα Δήμα

Το όνομα του προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα έχει απασχολήσει κατά καιρούς τη δημόσια συζήτηση γύρω από υποθέσεις ντόπινγκ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, χωρίς ωστόσο ποτέ να αποδειχθεί κάτι σε βάρος του.

Τον Απρίλιο του 2018, είχε προκύψει θέμα με κρούσμα ντόπινγκ αθλήτριας της εθνικής ομάδας, όταν τότε ο αδελφός του Πύρρου ήταν βοηθός ομοσπονδιακού προπονητή. Υπήρξαν αναφορές πως ήταν ο προσωπικός προπονητής της αθλήτριας, κάτι που διέψευσε ο ίδιος.

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2022, το όνομά του επανήλθε στο προσκήνιο, στο πλαίσιο αντιπαράθεσης μεταξύ της ελληνικής και της αλβανικής πλευράς της άρσης βαρών. Ο πρόεδρος της Αλβανικής Ομοσπονδίας, Elez Gjoza, διατύπωσε δημόσιες καταγγελίες και υπαινιγμούς για τη σχέση του Δήμα με αθλητές της χώρας, με αφορμή, μεταξύ άλλων, την υπόθεση της αθλήτριας Ευαγγελίας Βέλι, η οποία είχε βρεθεί θετική σε έλεγχο ντόπινγκ. Οι ισχυρισμοί δημοσιεύτηκαν σε αλβανικά μέσα ενημέρωσης όπου ο Οδυσσέας Δήμας κατηγορήθηκε ότι είχε βρεθεί κρυφά με την αθλήτρια στο Δυρράχιο, ενώ πήγαν να εμπλέξουν και τον Πύρρο, ο οποίος αντέδρασε και κινήθηκε νομικά. Δεν προέκυψε και πάλι ότι είχε κάτι παράνομο.

Το 2025 ωστόσο, ήρθε το κρούσμα που εντοπίστηκε στον γιο του με την ουσία οξανδρολόνη. Αν και η ποινή του ανακοινώθηκε τον φετινό Απρίλιο, είναι σε ισχύ από τα τέλη Μαΐου του 2025 και λήγει στα τέλη Μαΐου του 2037.

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