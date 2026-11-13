Λέκκας για τον σεισμό στην Κρήτη: «Ομαλή η ακολουθία, σημαντικό το εστιακό βάθος των 32 χιλιομέτρων»

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Το μεσαίο εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στους Καλούς Λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης, δεν προκαλεί κατά τεκμήριο επιπτώσεις και δεν συνοδεύεται από έντονη μετασεισμική ακολουθία, είπε στο ΕΡΤnews o πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας.

Mε επίκεντρο στα έξι χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων, ο σεισμός είχε σημαντικό εστιακό βάθος 32 χιλιομέτρων που ορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις στην επιφάνεια και αφού δεν είχε και μεγάλο μέγεθος δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη νότια Κρήτη, είπε ο καθηγητής διευκρινίζοντας επίσης ότι:

«Η πλάκα της Αφρικής που μπαίνει κάτω από της Ευρώπης οδηγεί τη διάχυση κυμάτων προς το εσωτερικό της Γης παρά στην επιφάνεια και η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται κανονικά».

Ερωτηθείς για το σύνολο του ελλαδικού χώρου, ο κ. Λέκκας χαρακτήρισε ικανοποιητικό το επίπεδο της σεισμικής δραστηριότητας, εξηγώντας:

«Θέλουμε να γίνονται σεισμοί και γίνονται κάθε ημέρα σχεδόν. Παρακολουθούμε και εμείς από τον ΟΑΣΠ και είμαστε σε καλή συνεργασία με όλους τους φορείς, το Αστεροσκοπείο και τα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πατρών καταγράφοντας αδιάλειπτα τη σεισμική δραστηριότητα και όλες τις παραμέτρους.

Δεδομένο είναι ότι ο σεισμός είναι φαινόμενο απρόβλεπτο και ότι πρέπει να έχουμε τη μέγιστη ετοιμότητα για όταν θα γίνει μεγάλος σεισμός».

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