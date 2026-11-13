Φθιώτιδα: Την έπεισε ότι πρέπει να αλλάξει τα παλιά χαρτονομίσματα με… καινούργια και της «έφαγε» 20.000 ευρώ

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Το… επιχείρημα της «αλλαγής των χαρτονομισμάτων» χρησιμοποίησε ένας απατεώνας στη Φθιώτιδα προκειμένου να πείσει 52χρονη να παραδώσει χρήματα που είχε στην κατοχή της.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr με το κόλπο που έστησε ο άγνωστος το μεσημέρι της Τετάρτης, έπεισε τη γυναίκα που μένει σε χωριό της Φθιώτιδας να δώσει πάνω από 20.000 ευρώ!

Κατά την ίδια πηγή ο άγνωστος απατεώνας τηλεφώνησε στο σπίτι της 52χρονης και προσποιήθηκε ότι ήταν λογιστής υποστηρίζοντας ότι επίκειται άμεση αλλαγή των παλιών χαρτονομισμάτων, για αυτό έπρεπε να ανταλλάξει με καινούργια όσες οικονομίες είχε.

Η γυναίκα πείστηκε να βάλει τα χαρτονομίσματα σε μια σακούλα και να την αφήσει στην πλατεία του χωριού όπου θα συγκέντρωναν τα χρήματα κι άλλων συγχωριανών της.

Για την νέα απάτη ενημερώθηκε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα που έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών.

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