search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2026 11:22

Φθιώτιδα: Την έπεισε ότι πρέπει να αλλάξει τα παλιά χαρτονομίσματα με… καινούργια και της «έφαγε» 20.000 ευρώ

13.11.2026 11:22
xartonomismata-evro

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το… επιχείρημα της «αλλαγής των χαρτονομισμάτων» χρησιμοποίησε ένας απατεώνας στη Φθιώτιδα προκειμένου να πείσει 52χρονη να παραδώσει χρήματα που είχε στην κατοχή της.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr με το κόλπο που έστησε ο άγνωστος το μεσημέρι της Τετάρτης, έπεισε τη γυναίκα που μένει σε χωριό της Φθιώτιδας να δώσει πάνω από 20.000 ευρώ!

Κατά την ίδια πηγή ο άγνωστος απατεώνας τηλεφώνησε στο σπίτι της 52χρονης και προσποιήθηκε ότι ήταν λογιστής υποστηρίζοντας ότι επίκειται άμεση αλλαγή των παλιών χαρτονομισμάτων, για αυτό έπρεπε να ανταλλάξει με καινούργια όσες οικονομίες είχε.

Η γυναίκα πείστηκε να βάλει τα χαρτονομίσματα σε μια σακούλα και να την αφήσει στην πλατεία του χωριού όπου θα συγκέντρωναν τα χρήματα κι άλλων συγχωριανών της.

Για την νέα απάτη ενημερώθηκε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα που έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών.

Διαβάστε επίσης:

Σκηνές απείρου κάλλους στον δήμο Παλλήνης: Αντιδήμαρχος αποκάλεσε δημοτική σύμβουλο… «νούμερο»

Λάρισα: Μητέρα επιτέθηκε σε καθηγητές και διευθυντή για τις… απουσίες της κόρης της

Θεσσαλονίκη: Διανομέας σταμάτησε να βοηθήσει 36χρονο και αυτός έγινε «καπνός» με το μηχανάκι του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PAIDIKI XARA
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά σε παιδική χαρά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δεκαδικό που έγινε «τάση»

gerapetritis fintan 89- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ελιγμός του Φιντάν έφερε ήρεμα νερά στο καλώδιο: Από την άδεια στη γραπτή ενημέρωση και πώς η Τουρκία κατοχύρωσε τις διεκδικήσεις από την πίσω πόρτα

lekkas new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για τον σεισμό στην Κρήτη: «Ομαλή η ακολουθία, σημαντικό το εστιακό βάθος των 32 χιλιομέτρων»

cigarettes_filters
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος και στα… φίλτρα των τσιγάρων; Στο τραπέζι η πλήρης απαγόρευση στην ΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:11
PAIDIKI XARA
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά σε παιδική χαρά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δεκαδικό που έγινε «τάση»

gerapetritis fintan 89- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ελιγμός του Φιντάν έφερε ήρεμα νερά στο καλώδιο: Από την άδεια στη γραπτή ενημέρωση και πώς η Τουρκία κατοχύρωσε τις διεκδικήσεις από την πίσω πόρτα

1 / 3