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13.11.2026 11:09

Ελένη Ράντου: Η έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της και η συγκίνηση πάνω στη σκηνή (Video)

13.11.2026 11:09
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Μια έκπληξη για τα γενέθλιά της ετοίμασαν οι συνεργάτες της Ελένης Ράντου η οποία έσβησε τα κεράκια της τούρτας της πάνω στη σκηνή του θεάτρου Διάνα, όπου παίζεται η παράστασή της «Το Πάρτυ της Ζωής μου».

Μετά το τέλος του έργου και την υπόκλισή της, συνεργάτης της εμφανίστηκε στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα, ενώ παράλληλα ακουγόταν το «Happy Birthday».

Η ηθοποιός έσβησε συγκινημένη τα κεράκια και δέχτηκε το θερμό χειροκρότημα των θεατών, ενώ στη συνέχεια, δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, σημειώνοντας «γενέθλια στη σκηνή με την καλύτερη παρέα πάνω και κάτω».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:11
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