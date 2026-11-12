Πολλά νεύρα έχει η Κρις Τζένερ για τη βιογραφία της Κιμ Καρντάσιαν – Ζήτησε να αφαιρεθεί η υπόνοια για παιδικά τραύματα, «είναι προσβλητική»

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Έξαλλη έγινε η Κρις Τζένερ με τη νέα βιογραφία της κόρης της, Κιμ Καρντάσιαν και κυρίως με ένα συγκεκριμένο απόσπασμα του βιβλίου, χαρακτηρίζοντάς το προσβλητικό και απαιτώντας την αφαίρεσή του.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της σειράς The Kardashians του Hulu στις 12 Νοεμβρίου, η 70χρονη τηλεπερσόνα ήρθε σε αντιπαράθεση με την Κιμ σχετικά με μια αναφορά στο βιβλίο Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, το οποίο υπογράφει ο δημοσιογράφος Τζόναθαν Βαν Μέτερ.

🚨 Kris Jenner freaks out over Kim Kardashian biography including childhood trauma claim pic.twitter.com/lb8hMsde2M — Project 17 (@iamDonald75) November 12, 2026

Το επίμαχο σημείο άφηνε να εννοηθεί ότι η Κιμ ενδέχεται να έχει βιώσει παιδικά τραύματα χωρίς να το αντιλαμβάνεται, παρά το γεγονός ότι η ίδια περιγράφει επανειλημμένα τα παιδικά της χρόνια ως ευτυχισμένα και σχεδόν τέλεια.

Για την Κρις, η υπόνοια αυτή ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή ερμηνεία του συγγραφέα: την εξέλαβε ως ευθεία κριτική στον τρόπο που μεγάλωσε τα παιδιά της και στις προσπάθειες που κατέβαλε για να τους προσφέρει μια όμορφη παιδική ηλικία.

«Νιώθω προσβεβλημένη», δήλωσε η Κρις κατά τη διάρκεια της οικογενειακής συζήτησης.

‘Insulted’ Kris Jenner left raging over line in Kim Kardashian biography: ‘F–k off’ https://t.co/Mlf0FspWwM pic.twitter.com/Z2kC787Ywi — New York Post (@nypost) November 12, 2026

Η αναφορά στο βιβλίο της Κιμ Καρντάσιαν που «άναψε φωτιές»

Η οικογενειακή διαφωνία ξεκίνησε όταν η Κιμ Καρντάσιαν αναφέρθηκε σε ένα απόσπασμα της εγκεκριμένης βιογραφίας της, το οποίο αμφισβητούσε την αντίληψη που έχει η ίδια για τα παιδικά της χρόνια. Στο χειρόγραφο, ο Βαν Μέτερ φέρεται να εξέφραζε σκεπτικισμό απέναντι στην επιμονή της Κιμ ότι δεν είχε βιώσει ποτέ παιδικό τραύμα.

Η Κιμ εξήγησε πως ο συγγραφέας φαινόταν πεπεισμένος ότι ίσως παραβλέπει δύσκολες παιδικές εμπειρίες, ακριβώς επειδή θυμάται με τόσο θετικό τρόπο τα χρόνια που μεγάλωνε. Αντί να θυμώσει αμέσως, η Κιμ έδειξε να προβληματίζεται με ενδιαφέρον από την οπτική του συγγραφέα, εξηγώντας ότι ο Βαν Μέτερ υπέθεσε πως οι αισιόδοξες αναμνήσεις της ίσως αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται το παρελθόν της.

Ωστόσο, οι αδελφές της δεν εντυπωσιάστηκαν καθόλου. Η Κλόε Καρντάσιαν αναρωτήθηκε γιατί ο συγγραφέας δεν μπορούσε απλώς να αποδεχτεί την περιγραφή της ίδιας της Κιμ για την παιδική της ηλικία.

Αντίστοιχα, και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αντέδρασε στην υπόθεση αυτή, τονίζοντας ότι δεν πιστεύει πως τα αδέλφια είχαν βιώσει κάποιο κρυφό, βαθιά επώδυνο παιδικό τραύμα.

Πώς αντέδρασε η Κρις Τζένερ

Η Κρις κατέστησε σαφές ότι δεν εκτιμά καθόλου το γεγονός ότι κάποιος τρίτος αμφισβητεί την ανατροφή των παιδιών της. Η «μητριάρχης» της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ υποστήριξε ότι ο Βαν Μέτερ εισήγαγε μια περιττή ψυχολογική ερμηνεία σε μια ιστορία που η Κιμ είχε ήδη αφηγηθεί από τη δική της σκοπιά. Παράλληλα, αναρωτήθηκε γιατί η Κιμ έδωσε σε έναν συγγραφέα τόση πρόσβαση στις προσωπικές εμπειρίες της οικογένειάς της, επιμένοντας ότι εργάστηκε ακούραστα για να δημιουργήσει μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία για τα παιδιά της και δεν θέλει η βιογραφία να υπονοεί το αντίθετο.

Kris Jenner was left furious after a passage in Kim Kardashian's authorised biography suggested the reality star might have experienced childhood trauma, leading to a heated confrontation between mother and daughter.



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Η συζήτηση έγινε ιδιαίτερα προσωπική όταν αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη της ως μητέρα. «Η κληρονομιά μου είναι τα παιδιά μου», είπε η Κρις, υπογραμμίζοντας πόσο βαθιά ταυτίζεται με τον ρόλο της στην ανατροφή της οικογένειάς της.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι θέλει η Κιμ να ζητήσει τον λόγο από τον συγγραφέα και να απαιτήσει να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο απόσπασμα. Η δυσαρέσκεια της Κρις, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στο θέμα των παιδικών τραυμάτων, καθώς εξέφρασε τη δυσφορία της γενικότερα για την ιδέα να αναλύει κάποιος εκτός οικογένειας την ιδιωτική τους ζωή και να δημοσιεύει συμπεράσματα για τις εμπειρίες τους.

Παρά τον εκνευρισμό της, πάντως, η Κρις κατάφερε να ρίξει τους τόνους με λίγο χιούμορ, αστειευόμενη ότι το μεγαλύτερο παιδικό τραύμα της οικογένειας ήταν το κλείσιμο των καταστημάτων παιχνιδιών Toys “R” Us.

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