Κρις Τζένερ: Δυσαρεστημένη με το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων που έκανε – «Υποχωρεί ήδη»

Δυσαρεστημένη με τα αποτελέσματα του λίφτινγκ που έκανε στο πρόσωπό της και το οποίο της κόστισε 100.000 δολάρια δηλώνει η Κρις Τζένερ, καθώς -όπως τονίζει- μέσα σε έναν χρόνο, ήδη, υποχωρεί.

Η ανανεωμένη της εμφάνιση τον Μάιο του 2025 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια δίκης που αφορούσε στην κόρη της, Κιμ Καρντάσιαν, είχε συζιτηθεί έντονα στο διαδίκτυο, με εκπρόσωπό της να επιβεβαιώνει τότε ότι πράγματι είχε απευθυνθεί στον πλαστικό χειρουργό Στίβεν Μ. Λεβίν για την επέμβαση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του RadarOnline, το λίφτινγκ της Κρις Τζένερ αρχίζει ήδη να υποχωρεί με την ίδια να μην είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Μάλιστα, επιθυμεί διορθωτική επέμβαση και επισημαίνει ότι δεν διατηρήθηκε όπως περίμενε».

Kris Jenner 'raging' over $100K facelift 'slipping'… as she sizes up Denise Richards' tweak, insiders say https://t.co/yXPOub5RX4 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 18, 2026

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η 70χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα φέρεται να συγκρίνει την εικόνα της με άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως η Ντενίζ Ρίτσαρντς και η Λόρι Λάφλιν, οι οποίες πρόσφατα απασχόλησαν τη δημοσιότητα για τις δικές τους αισθητικές αλλαγές.

Σε συνέντευξή της τον Αύγουστο στο Vogue Arabia, η Τζένερ είχε εξηγήσει την απόφασή της για το λίφτινγκ, λέγοντας:

«Έκανα λίφτινγκ πριν από περίπου 15 χρόνια, οπότε ήταν ώρα για ανανέωση. Αποφάσισα να το κάνω γιατί θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Το ότι μεγαλώνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου. Αν αισθάνεσαι άνετα με τον εαυτό σου και θέλεις να γεράσεις φυσικά, τότε μην κάνεις τίποτα. Για μένα, αυτό είναι το να γερνάς όμορφα. Είναι η δική μου εκδοχή» είχε δηλώσει.

Η Κρις Τζένερ έχει υποβληθεί και στο παρελθόν σε αισθητικές επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων λίφτινγκ το 2011, ενέσιμες θεραπείες, αυξητική στήθους τη δεκαετία του 1980, μείωση λοβών αυτιών το 2018, καθώς και επέμβαση αντικατάστασης ισχίου το 2022.

