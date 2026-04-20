ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 15:15
20.04.2026 14:38

Κρις Τζένερ: Δυσαρεστημένη με το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων που έκανε – «Υποχωρεί ήδη»

Δυσαρεστημένη με τα αποτελέσματα του λίφτινγκ που έκανε στο πρόσωπό της και το οποίο της κόστισε 100.000 δολάρια δηλώνει η Κρις Τζένερ, καθώς -όπως τονίζει- μέσα σε έναν χρόνο, ήδη, υποχωρεί.

Η ανανεωμένη της εμφάνιση τον Μάιο του 2025 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια δίκης που αφορούσε στην κόρη της, Κιμ Καρντάσιαν, είχε συζιτηθεί έντονα στο διαδίκτυο, με εκπρόσωπό της να επιβεβαιώνει τότε ότι πράγματι είχε απευθυνθεί στον πλαστικό χειρουργό Στίβεν Μ. Λεβίν για την επέμβαση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του RadarOnline, το λίφτινγκ της Κρις Τζένερ αρχίζει ήδη να υποχωρεί με την ίδια να μην είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Μάλιστα, επιθυμεί διορθωτική επέμβαση και επισημαίνει ότι δεν διατηρήθηκε όπως περίμενε».

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η 70χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα φέρεται να συγκρίνει την εικόνα της με άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως η Ντενίζ Ρίτσαρντς και η Λόρι Λάφλιν, οι οποίες πρόσφατα απασχόλησαν τη δημοσιότητα για τις δικές τους αισθητικές αλλαγές.

Σε συνέντευξή της τον Αύγουστο στο Vogue Arabia, η Τζένερ είχε εξηγήσει την απόφασή της για το λίφτινγκ, λέγοντας:

«Έκανα λίφτινγκ πριν από περίπου 15 χρόνια, οπότε ήταν ώρα για ανανέωση. Αποφάσισα να το κάνω γιατί θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Το ότι μεγαλώνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου. Αν αισθάνεσαι άνετα με τον εαυτό σου και θέλεις να γεράσεις φυσικά, τότε μην κάνεις τίποτα. Για μένα, αυτό είναι το να γερνάς όμορφα. Είναι η δική μου εκδοχή» είχε δηλώσει.

Η Κρις Τζένερ έχει υποβληθεί και στο παρελθόν σε αισθητικές επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων λίφτινγκ το 2011, ενέσιμες θεραπείες, αυξητική στήθους τη δεκαετία του 1980, μείωση λοβών αυτιών το 2018, καθώς και επέμβαση αντικατάστασης ισχίου το 2022.

Έλλη Πασπαλά: «Η φωνή μου έχει συρρικνωθεί, δεν έχει την έκταση που είχε παλαιότερα» (Video)

Κάρλος Αλκαράθ: Το υπερπολυτελές «Sunreef» καταμαράν των 27 μέτρων του Ισπανού τενίστα (Photos)

Αννίτα Πάνια για Άννα Βίσση: «Περίμενα ότι θα γεμίσει το ΟΑΚΑ – Της αξίζει όλο αυτό που συμβαίνει» (Video)

MEDIA

ΣΚΑΪ: Με δύο σειρές του χρόνου από το τρίδυμο Ανδρέα Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, Κούλλη Νικολάου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroLeague: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Final 4 της Αθήνας

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την υποχώρηση του δρόμου στους σταύλους Παπάφη (Video)

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η απουσία της κοινωνίας από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και οι εκλογές στη ΓΣΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας (videos)

ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Το νέο σενάριο για εκλογές, η κρίση Λαζαρίδη και πώς έμπλεξε την Ντόρα ο «ωραίος», η αγωνία του ΠΑΣΟΚ για τα νέα κόμματα και το μήνυμα του Τσίπρα  

