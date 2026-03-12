Στοχευμένο λίφτινγκ: Πώς οι μικροεπεμβάσεις προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα

Τα τελευταία χρόνια η πλαστική χειρουργική προσώπου αλλάζει κατεύθυνση, και από τις ολικές επεμβάσεις δίνει έμφαση σε στοχευμένες παρεμβάσεις που αναδεικνύουν συγκεκριμένα σημεία. Με τη χρήση λέιζερ και ενδοσκοπίου και την εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, επικεντρώνεται σε περιοχές-«κλειδιά», προσφέροντας ταχύτερη αποθεραπεία και πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Η στροφή αυτή αντικατοπτρίζει μια νέα τάση στην αισθητική προσέγγιση του προσώπου. Σε αντίθεση με το παρελθόν, πλέον, οι επιλογές στρέφονται λιγότερο στην αύξηση του όγκου και περισσότερο στη βελτίωση των γωνιών και του φυσικού περιγράμματος, για ένα πιο αρμονικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, παράγοντες όπως η απότομη απώλεια βάρους –που συχνά παρατηρείται σήμερα λόγω των σύγχρονων φαρμακευτικών θεραπειών για την παχυσαρκία – μπορεί να οδηγήσουν σε χαλάρωση και «άδειασμα» του προσώπου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι στοχευμένες επεμβάσεις μπορούν να αποκαταστήσουν τη στήριξη των ιστών χωρίς να απαιτείται εκτεταμένο facelift .

Στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας, ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος κερδίζουν οι συνδυαστικές τεχνικές που εστιάζουν σε κομβικά σημεία, όπως το κροταφογναθικό λίφτινγκ.

Η τεχνική αποτελεί συνδυασμό του temporal lift και του jawline contouring και έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο «ανοιχτό» βλέμμα και ένα πιο «καθαρό» περίγραμμα προσώπου, στοιχεία που προσδίδουν άμεσα νεανική όψη. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί εναλλακτική επιλογή για τις λιγότερο επεμβατικές μεθόδους, όπως ενέσιμα και νήματα, δίνοντας μόνιμο αποτέλεσμα και με μικρότερο κόστος σε μακροπρόθεσμη βάση.

Κροταφικό λίφτινγκ: Ανόρθωση βλέμματος

Το πρώτο σκέλος της συνδυαστικής επέμβασης είναι το temporal lift, μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που διενεργείται στην περιοχή των κροτάφων.

Με μικρή τομή στο τριχωτό της κεφαλής, οι ιστοί αναρτώνται προς τα πάνω, δίνοντας ανοδική κατεύθυνση στο βλέμμα και στο άνω βλέφαρο. Παράλληλα, βελτιώνεται η περιοχή των λεγόμενων «ποδιών της χήνας» και το τόξο των φρυδιών αποκτά πιο νεανική θέση.

«Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία ή μέθη και διαρκεί περίπου 45–60 λεπτά. Ο πλαστικός χειρουργός εργάζεται ενδοσκοπικά στους βαθύτερους ιστούς, χωρίς να τραυματίζονται οι επιφανειακές δομές, γεγονός που επιτρέπει ταχύτερη αποθεραπεία.

Μετά την επέμβαση εφαρμόζεται ένα ελαφρύ μπαντάζ (ελαστικός επίδεσμος), προκειμένου να περιοριστεί το οίδημα και να σταθεροποιηθούν οι ιστοί. Μέσα σε 4-5 ημέρες τα άτομα που υποβάλλονται στην επέμβαση επιστρέφουν συνήθως στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σημαντική περίσσεια δέρματος στο άνω βλέφαρο, το κροταφικό λίφτινγκ μπορεί να συνδυαστεί και με άνω βλεφαροπλαστική, ώστε να επιτευχθεί πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα», εξηγούν η δρ Αναστασία Σεφέρη–Δανιήλ, MD, PhD, Πλαστική Χειρουργός στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (HESPRAS) και της American Society of Plastic Surgeons (ASPS) και ο κ. Απόστολος Σεφέρης MD, MSc, PhDc, Πλαστικός Χειρουργός.

Jawline Contouring: Διόρθωση περιγράμματος

Όταν η χαλάρωση αφορά και το κάτω τμήμα του προσώπου, η επέμβαση μπορεί να συμπληρωθεί με jawline contouring.

Με δύο μικρές τομές κοντά στο λοβίο του αυτιού, οι ιστοί που “αγκαλιάζουν” την κάτω γνάθο και δημιουργούν το οβάλ του προσώπου, “αναρτώνται”, ώστε να αναδειχθεί η γωνία της γνάθου και να αποκατασταθεί το νεανικό περίγραμμα του προσώπου.

Η τεχνική εφαρμόζεται όχι μόνο σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και σε νεότερα που παρουσιάζουν χαλάρωση λόγω γονιδιακής προδιάθεσης ή μετά από σημαντική απώλεια βάρους.

Και σε αυτή την περίπτωση, η επέμβαση πραγματοποιείται ενδοσκοπικά, με στοχευμένη παρέμβαση στους βαθύτερους ιστούς και σύντομη αποθεραπεία. Μετά το χειρουργείο εφαρμόζεται ειδικό μπαντάζ στην κάτω γνάθο, ώστε να περιοριστεί το οίδημα και να υποστηριχθεί η περιοχή κατά την επούλωση.

Πρόληψη του ολικού facelift

Το πλεονέκτημα του συνδυαστικού κροταφογναθικού λίφτινγκ είναι ότι επιτρέπει την ανόρθωση δύο κρίσιμων περιοχών του προσώπου χωρίς να απαιτείται εκτεταμένη επέμβαση.

«Σε αντίθεση με το ολικό facelift –το οποίο ενδείκνυται κυρίως όταν υπάρχει γενικευμένη χαλάρωση του προσώπου– η στοχευμένη αυτή προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά στην πτώση των ιστών που προκαλεί η βαρύτητα, η ηλικία ή η απότομη απώλεια βάρους.» αναφέρουν οι ειδικοί.

Εξατομικευμένη αντιμετώπιση

Η προσέγγιση βασίζεται πλέον στην εξατομικευμένη αξιολόγηση κάθε προσώπου, ώστε να επιλέγεται ο κατάλληλος συνδυασμός τεχνικών. «Πολύ “άδεια” πρόσωπα μπορεί να δημιουργούν μια κουρασμένη ή αφύσικη εικόνα, γι’ αυτό και η ισορροπία μεταξύ όγκου και γωνιών αποτελεί βασικό στόχο», τονίζουν.

Οι στοχευμένες επεμβάσεις λίφτινγκ πραγματοποιούνται με τη χρήση ενδοσκοπικής τεχνολογίας και χειρουργικού λέιζερ, που επιτρέπουν στον πλαστικό χειρουργό να εργάζεται με ακρίβεια στους ιστούς, περιορίζοντας την αιμορραγία και τον τραυματισμό των γειτονικών δομών.

