«Μαθαίνω για το αίμα και την αιμοδοσία-Mύθοι και Αλήθειες»: Ημερίδα του ΕΚΕΑ στο Ξυλόκαστρο

Σε ενημερωτική ημερίδα, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου “Οι Φίλοι της Ζωής”, υπό την αιγίδα του Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, στο Αμφιθέατρο «Άγγελος Σικελιανός» συμμετείχε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ.

Η ημερίδα, με θέμα «Μαθαίνω για το αίμα και την αιμοδοσία-Mύθοι και Αλήθειες», είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την αξία της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας και τη σημασία της προσφοράς αίματος για κάθε ανθρώπινη ζωή.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η κατάμεστη αίθουσα του αμφιθεάτρου από μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής, οι οποίοι μαζί με τους καθηγητές τους, συμμετείχαν με ενθουσιασμό και ζωντανό ενδιαφέρον επιβεβαιώνοντας ότι ήδη από τη σχολική ηλικία μπορεί να καλλιεργηθεί η κουλτούρα της προσφοράς, καθώς στα νεαρά αυτά παιδιά, είχε ήδη σφυρηλατηθεί η πρώτη τους επαφή με τις αξίες της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Τις δύο ενημερωτικές παρουσιάσεις, ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των δύο διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, πραγματοποίησαν η Πρόεδρος του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ κα Έλενα Τσαγκάρη και ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΕΚΕΑ κ. Κώστας Σταμούλης, οι οποίοι ανέλυσαν με απλό και κατανοητό τρόπο τη σημασία του να είναι κανείς τακτικός εθελοντής αιμοδότης μέσα από καθημερινά παραδείγματα, τη διαδικασία της αιμοδοσίας, και τον καθοριστικό ρόλο του εθελοντή αιμοδότη στο κοινωνικό σύνολο. Το πόσο όμορφα νιώθεις κάθε φορά που σώζεις 3 ζωές, προσφέροντας εθελοντικά αίμα σε κάποιον που ενδεχομένως δεν θα γνωρίσεις ποτέ! Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση, εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον και θέτοντας πολλές ερωτήσεις σχετικά με την αιμοδοσία, κάτι που μας γέμισε χαρά, βλέποντας την δυναμική της νέας γενιάς στην κοινωνική αλληλεγγύη.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας χαιρετισμούς απηύθηναν η Πρόεδρος του Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου “Οι Φίλοι της Ζωής” κα Χριστίνα Παπαλάμπρου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Τουρισμού, κ. Αναστάσιος Λιόντος, η Τακτική επόπτρια Ποιότητας εκπαίδευσης Δ.Ε.Κορίνθου, κα Φωτεινή Σκαφίδα και ο Λυκειάρχης του 1ου ΓΕΛ Ξυλοκάστρου, κ. Γιώργος Θεοφιλόπουλος.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, πραγματοποιήθηκε από την Πρόεδρο του ΕΚΕΑ κυρία Τσάγκαρη και τον Επιστημονικό Δ/ντη Κώστα Σταμούλη, αναλυτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού και των βασικών αρχών και προτεραιοτήτων του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ και αναδείχθηκε ο κεντρικός ρόλος του φορέα στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ασφαλούς και επαρκούς συστήματος αιμοδοσίας για τη χώρα.

Εξαιρετικές ομιλίες πραγματοποίησαν ο Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, καθώς και οι εκπρόσωποι της Ν.Υ.Αιμοδοσίας Κορίνθου, Διευθύντρια κ. Χριστίνα Παππά και η Επισκέπτρια Υγείας, κα Σοφία Σπυροπούλου. Ακολούθησαν τιμητικές βραβεύσεις και έπαινοι σε παλιούς εθελοντές αιμοδότες παρουσία του Δημάρχου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης κ. Βλάση Τσιώτου.

